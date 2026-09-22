Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.4 комментария
США запланировали разместить две военные базы в Гренландии
Рубио: США намерены создать две военные базы в Гренландии
Американское руководство прорабатывает вопрос создания как минимум двух новых военных объектов на гренландской территории, подтвердил госсекретарь США Марко Рубио.
Вашингтон изучает возможность расширения своего военного присутствия в Гренландии, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире американской радиостанции WABC, передает РИА «Новости».
«Мы собираемся разместить там две (базы – ред.). Мы работаем над этим… Но как минимум две», – рассказал Рубио.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты запланировали восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп объявил о передаче Вашингтону постоянного контроля над безопасностью острова. Напомним, еще весной американские власти начали переговоры с Данией о расширении военного присутствия в регионе.