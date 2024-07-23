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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад превратился в тоталитарную секту

    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

    13 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Соглашения о безопасности не дают Украине никакой безопасности

    Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    11 комментариев
    23 июля 2024, 21:01 • Новости дня

    В бундесвере признали превосходство России над НАТО в наращивании военной мощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия превосходит страны Североатлантического альянса в вопросе наращивания военной мощи, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

    По словам Бройера, Россия производит от 1 до 1,5 тыс. дополнительных танков в год, тогда как пять крупнейших европейских стран – членов НАТО располагают только половиной от этого количества, передает ТАСС. У бундесвера же имеется примерно 300 танков, добавил он.

    Бройер также заявил, что в ближайшие 5–8 лет российская армия «будет оснащена техникой и личным составом так, чтобы стало возможным нападение на территорию НАТО».

    «Я намеренно говорю об этом в сослагательном наклонении. Тогда у России была бы такая возможность», – приводит его слова газета Tagesspiegel. По мнению Бройера, наращивание военной мощи России «представляет собой растущую опасность».

    Ранее НАТО привело в состояние повышенной готовности более 500 тыс. военных.

    23 июля 2024, 13:17 • Новости дня
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    @ PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Введенные Японией антироссийские санкции обернулись для нее же глубоким кризисом, экономическая ситуация в Японии похожа на фильм ужасов, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Токио сделали все продиктованные Вашингтоном шаги, из-за чего на российский рынок хлынул китайский автопром, передает ТАСС.

    «Настоящий фильм ужасов, в который они сами себя загнали», – подчеркнула дипломат.

    Также Захарова выразила уверенность, что Токио не сможет вернуть позиции на российском рынке в прежнем объеме, да и в целом страна не способна проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на свои национальные интересы.

    Более того, по словам Захаровой, Япония не имеет права претендовать на постоянное членство в Совете Безопасности ООН.

    В июне Япония расширила санкции против России.

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    22 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец не стал обжаловать решение суда

    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии наемник из ФРГ не стал обжаловать решение суда

    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец не стал обжаловать решение суда
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни через расстрел, не стал обжаловать приговор, решение суда вступило в законную силу.

    Об этом в понедельник сообщило госиздание «СБ.Беларусь сегодня», передает РИА «Новости».

    Суд признал Кригера виновным в шести преступлениях, включая теракт, совершенный в целях воздействия на представителей власти, устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. Кроме того, он признан виновным в сотрудничестве с иностранной спецслужбой, наемничестве, участии в экстремистском формировании, незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ, а также в умышленном повреждении путей сообщения.

    Среди эпизодов дела – подготовка взрыва на железной дороге в Белоруссии по заданию Службы безопасности Украины.

    Ранее Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику.

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    23 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В качестве ответной меры на введенные Лондоном ограничения Москва ввела санкции против 15 граждан Британии, сообщил МИД.

    Санкции затронули глав предприятий военно-промышленного комплекса и компаний Британии, которые принимают участие в поставках оружия Киеву и подготовке вооруженных сил Украины, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В список также попали эксперты и публицисты, выступающие с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ, добавили в МИД России.

    На прошлой неделе правительство Британии включило 11 нефтяных танкеров в свой список санкций против России.

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    23 июля 2024, 19:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    «Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    По мнению Зеленского, визит Паролина на Украину является «сильным сигналом со стороны Ватикана».

    Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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    22 июля 2024, 09:29 • Новости дня
    В МИД ФРГ создали «кризисную группу» на случай победы Трампа

    МИД Германии начал подготовку к возможной победе Трампа на выборах президента США

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты министерства иностранных дел Германии создали «кризисную группу» для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением бывшего американского президента Дональда Трампа в Белый дом, пишет газета Financial Times.

    Издание пишет, что возможная победа Трампа на выборах президента США может иметь непредсказуемые последствия для Германии и ее места в мире, передает РИА «Новости».

    Как отмечается, представители североамериканского отдела МИД ФРГ, отдел политического планирования, офис координатора по трансатлантическому сотрудничеству и посольство Германии в Вашингтоне начали обсуждать, как стоит реагировать на возможную победу Трампа, перспектива которой тревожит Берлин.

    Предполагается, что новая администрация в Вашингтоне может отозвать некоторые гарантии безопасности, которые поддерживали стабильность Европы с момента создания НАТО, существует риск, что Германия в таком случае станет более «уязвимой», и придется перевооружить и переоснастить армии европейских стран, пишет издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного немецкого чиновника.

    Ранее президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.

    Вице-президент Камала Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

    На ваш взгляд
    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



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    Коментарии (4)
    23 июля 2024, 14:25 • Новости дня
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    В качестве примера Лавров привел высказывание вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которая заявила, что власти не видят необходимости в соблюдении языковых прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Там много было таких высказываний. Как только ты показываешь это западному собеседнику, в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто уходят, уходят под корягу, такое выражение у нас есть», – указал глава российского МИД.

    Ранее на Украине назвали дестабилизирующими призывы соблюдать языковые права русских.

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    21 июля 2024, 14:35 • Новости дня
    Стало известно о кадровом голоде немецкой разведки

    Tекст: Ольга Иванова

    Федеральная разведывательная служба Германии (BND) столкнулась с серьезной проблемой нехватки сотрудников. Как сообщает немецкая газета Bild, на данный момент в BND не заполнены более 700 вакансий.

    Ситуация усугубляется тем, что многие сотрудники не хотят отказываться от режима работы из дома, к которому они привыкли во время пандемии коронавируса. Один день в неделю они проводят удаленно, не имея доступа к рабочему компьютеру и файлам, передает РИА «Новости».

    Также причиной является продолжительный больничный отпуск у сотрудников BND. Более 1000 сотрудников BND отсутствовали на работе 30 и более дней по болезни.

    Кроме того, причиной кадрового голода является так называемый «принцип ротации», когда, например, специалисты по северокорейской ракетной программе вынуждены заниматься контролем и бюджетами.

    Еще одним вызовом для BND является острая нехватка кадров в бундесвере. Как выяснила газета Bild am Sonntag, почти 800 агентов разведки – это действующие солдаты, прикомандированные к BND. Бундесвер сам испытывает острую нехватку кадров и вряд ли сможет обойтись без этих солдат в случае нападения на страну.

    Попытки BND привлечь новых сотрудников также не увенчались успехом. Запущенная в марте рекламная кампания привлекла внимание почти 10 млн пользователей интернета, однако ни один из 10 тыс. выбранных кандидатов не был принят на работу.

    Ранее сообщалось, что немецкой армии не хватает кадров, поскольку у вооруженных сил страны нет «точек соприкосновения» с молодежью.

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    21 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Полиция в Германии предотвратила теракт перед финалом чемпионата Европы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германские правоохранители сорвали теракт перед финальным матчем чемпионата Европы по футболу, злоумышленники планировали подорвать фан-зону британских болельщиков в Берлине.

    За несколько часов до начала финального матча ЧЕ со сборной Испании и Англии немецкий спецназ скоординировал рейды по известным адресам ячеек ИГИЛ в Потсдаме, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

    В ходе рейдов задержали трех подозреваемых. Отмечается, что они планировали устроить теракт в фан-зоне болельщиков сборной Англии на площади Брайтшайдплац в Берлине.

    Все подозреваемые ранее были под наблюдением правоохранителей, у них в телефонах нашли фото этой площади и расположенной на ней церкви.

    Напомним, в финале чемпионата Европы испанцы обыграли англичан со счетом 2:1, испанская команда в четвертый раз стала победителем на этом турнире.

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    23 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Новак назвал способ нарастить поставки нефти из России

    Новак: Россия может нарастить поставки нефти, задействовав порты Черного моря и Балтики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост экспорта российской нефти в Азию через порты Балтики и Черного моря возможен за счет перенаправления потоков с других рынков и реализации новых проектов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    В последние два года Россия переориентировала поставки нефти на Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности, в КНР, сообщил Новак, передает ТАСС.

    По его словам, дальнейшее увеличение объемов экспорта возможно как за счет перераспределения из других направлений, так и благодаря новым проектам, включая разработку месторождений в Арктике и строительство нефтепровода в порт Бухта Север на Таймыре.

    «Это перспективные направления, которые сегодня рассматриваются для того, чтобы в будущем поставлять энергоресурсы из этого региона в Азиатско-Тихоокеанский регион», – отметил он.

    Ранее Россия решила увеличить поставки нефти в Китай по морю.

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    23 июля 2024, 07:51 • Новости дня
    Объекты критической инфраструктуры повреждены из-за авиаудара в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской городской общины Сумской области, сообщили в Сумской областной администрации.

    Уточняется, что в ночь на вторник был нанесен авиаудар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады, передает ТАСС.

    Известно, что в результате удара повреждения получили несколько объектов.

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    22 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Генпрокуратуры России и КНДР договорились вместе противостоять преступности

    Генпрокуроры России и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский и северокорейский генеральные прокуроры Игорь Краснов и Ким Чхоль Вон подписали в Пхеньяне расширенное соглашение о сотрудничестве Генпрокуратур двух стран.

    Стороны договорились о сотрудничестве в сфере противодействия преступлениям в области информационно-коммуникационных технологий, противодействия коррупции и иным должностным преступлениям, преступлениям в сфере охраны окружающей среды и в других областях, сообщили в Генпрокуратуре России, передает ТАСС.

    Как отметил российский генпрокурор Игорь Краснов, Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство и успешно противостоят попыткам навязать им чуждые модели развития и ценности.

    Ранее Белый дом заявил, что сотрудничество России и КНДР сильно обеспокоило НАТО.

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    23 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    Раскопки в Новом Херсонесе дали больше находок, чем прошлые 150 лет исследований

    Tекст: Александра Юдина

    Число обнаруженных археологами во время раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического находок, которые предваряли строительство историко-археологического парка в Севастополе, превысило объем всех артефактов, полученных музеем за все время изучения городища и его предместий.

    По словам митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), археологи передали в музей-заповедник «Херсонес Таврический» порядка 350 тыс. артефактов, обнаруженных за несколько последних лет, передает ТАСС.

    «Это только артефакты музейного хранения. Объем одновременно совершающихся археологических раскопок беспрецедентный», – отметил митрополит.

    Он добавил, что за предыдущие годы музей, работавший на городище, получил около 250 тыс. предметов, относящихся к Херсонесу Таврическому. Раскопки здесь начались в первой половине XIX века, а первый музей был создан только в конце того же столетия энтузиастом Карлом Косцюшко-Валюжиничем.

    Как заметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это – грандиозные раскопки мирового уровня.

    «Раскопки проводили специалисты Института археологии РАН из Москвы и Института истории материальной культуры РАН из Санкт-Петербурга, профессионалы высочайшего уровня, которые не давали строителям сделать ни шагу, пока не был обследован последний сантиметр культурного слоя», – подчеркнул он.

    На сайте РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) указано, что комплекс «Новый Херсонес» можно будет посещать бесплатно с 30 июля после регистрации на официальном сайте.

    «Мы открываем комплекс 28 июля в День памяти князя Владимира, в День крещения Руси. В целях безопасности вход будет осуществляться после регистрации на официальном сайте комплекса», – отметил Тихон.

    По его словам, пока комплекс открывается в тестовом режиме. Во время посещения будут проходить незаметные работы, иногда будут закрываться некоторые секторы экспозиции.

    «Это обычная история для подобных комплексов. Иногда такие тестовые испытания проходят до 1,5 лет, но я думаю, что за полтора-два месяца мы с этим справимся», – заключил митрополит.

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    23 июля 2024, 13:53 • Новости дня
    Развожаев: Проект «Херсонеса Таврического» войдет в учебники по строительству

    Губернатор Севастополя Развожаев: Проект «Херсонеса Таврического» войдет в учебники по строительству

    Развожаев: Проект «Херсонеса Таврического» войдет в учебники по строительству
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Проект историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Севастополе войдет в учебники по строительству, выразил мнение в ходе пресс-конференции, приуроченной к открытию музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, строительство данного комплекса войдет в учебники как пример высочайшего качества строительства, отделки и других работ, которые были проведены, передает ТАСС.

    Также губернатор отметил, что строители бережно отнеслись растущим вокруг деревьям и максимально сохранили их, чтобы вокруг комплекса располагалась зеленая зона.

    Развожаев добавил, что в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический» будет создано порядка 3 тыс. рабочих мест, что дает  возможности для бизнеса, для предпринимателей, сферы услуг туристической отрасли и общепита.

    Директор фонда «Моя история» Иван Есин заверил, что уже начался набор сотрудников, в первую очередь речь идет об экскурсоводах, смотрителях, навигаторах на территории и технических специалистах.

    Херсонес Таврический – один из древнейших городов на территории России, основанный в V веке до н. э.

    Сердцем древнего города является Свято-Владимирский собор, возведенный в XIX веке на месте храма, в котором крестился святой равноапостольный князь Владимир. Разрушенный в годы Великой Отечественной войны, переживший неудачную реставрацию в 1990-е годы, сегодня он вновь открывает свои двери для прихожан и туристов.

    Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено в без преувеличения короткие сроки – чуть более чем за полтора года, при этом, по свидетельству приемочной комиссии, без ущерба для качества строительства.

    Здания и сооружения общей площадью 140 тыс. кв. м располагаются на 24 гектарах благоустроенной и превращенной в уникальный садово-парковый ансамбль территории. В итоге рядом с древним Херсонесом вырос настоящий византийский город, поражающий посетителей своими масштабом и красотой.

    Главными центрами «Нового Херсонеса» являются три музея. Музей Христианства знакомит гостей с важнейшими аспектами христианского вероучения, рассказывает о том, как вера формировала русский и другие православные народы России, буквально все аспекты жизни нашей страны, стала фундаментом ее многонационального и многоконфессионального единства, помогала преодолевать тяжелейшие испытания. Экспозиция этого единственного в своем роде музея даст возможность совершить неповторимое духовное путешествие по бесконечному миру православной веры. Ни один посетитель не останется равнодушным, когда, следуя по залам этой выставки, вдруг неожиданно для самого себя откроет в своей душе нечто очень важное и сокровенное.

    В Музее Античности и Византии посетители отправятся в глубь истории великих цивилизаций – Древней Греции, Древнего Рима, Византии – с их бурной жизнью, войнами и удивительным бытом, а самое главное, с их поисками истины и вечности.

    Экспозиция напомнит о том, что наша страна – Русь, Россия – стала наследницей духовных и материальных сокровищ этих цивилизаций, и расскажет, почему сегодня для нас это по-прежнему актуально и важно; что мы особенно должны беречь, сохранять и умножать из этого бесценного наследства. Музей Античности и Византии – самый большой на территории комплекса: общая площадь здания превышает 21 тыс. кв. метров.

    Проход на территорию комплекса будет бесплатным, но желающим посетить «Новый Херсонес» потребуется предварительная регистрация, что связано с огромным потоком желающих и требованиями безопасности. Бесплатные входные билеты на территорию комплекса можно будет получить (приобрести) с 23 июля через сервис «Касса24» (qr-код от А. Тарасова).

    Напомним, проектирование, а затем и строительство музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» началось после принятия Крыма в состав России по поручению президента России Владимира Путина.

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    22 июля 2024, 17:00 • Новости дня
    При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали два ребенка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела села Никольское Шебекинского округа Белгородской области вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали двое детей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Один мальчик получил осколочное ранение ноги и лица, второй – поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги, написал Гладков в своем Telegram-канале.

    «Бригадами скорой они доставляются в областную детскую клиническую больницу», – сообщил он.

    Накануне сообщалось, что в результате обстрелов со стороны Украины Шебекина Белгородской области девять человек получили ранения.

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    23 июля 2024, 07:38 • Новости дня
    Система ПВО сбила за ночь 25 беспилотников ВСУ над российской территорией

    Российская ПВО сбила за ночь 25 беспилотников ВСУ над Крымом, Брянской и Белгородской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО в ночь на вторник уничтожила 25 беспилотников над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, а также в небе над Брянской и Белгородской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российская ПВО ликвидировала 21 дрон над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, два беспилотника над Брянской областью и два – над Белгородской областью.

    Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Щетиновка Белгородской области, в результате чего трое мужчин получили ранения.

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    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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