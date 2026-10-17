В Германии прошли памятные мероприятия к 213-й годовщине Битвы народов

Tекст: Мария Иванова

Торжественно-памятное мероприятие по случаю годовщины исторического сражения прошло при участии сотрудников российской дипмиссии. Разгром армии Наполеона силами России, Австрии, Пруссии и Швеции в 1813 году открыл союзникам путь на Париж, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Берлине.

В Свято-Алексиевском храме-памятнике Русской Славы состоялась поминальная панихида, а к месту захоронения павших русских солдат возложили венки и цветы. Обращаясь к собравшимся, Нечаев отметил выдающуюся роль русского казачества в Битве народов.

«Русское казачество составляло основную силу нашего воинства. Почти 26-27 тыс. русских воинов-казаков погибли в этой битве, погибли во имя Отечества, противостоя захватчикам, противостоя тем, кто пришел в 1812 году на русскую землю», – заявил посол.

В ходе визита в Лейпциг российские дипломаты также возложили цветы к некрополю советских воинов и памятнику российским дипломатам. Присутствовавшим на мероприятии членам казачьей общины вручили благодарственные письма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца посол России Сергей Нечаев обвинил Берлин в разрушении связей с Россией.

В прошлом месяце дипломат заявил о нежелании Москвы конфликтовать с Европой.

Он назвал провокацией действия ФРГ из-за инцидента с дроном в Лейпциге.