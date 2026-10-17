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В Лейпциге почтили память русских воинов
В Германии прошли памятные мероприятия к 213-й годовщине Битвы народов
Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятных мероприятиях в Лейпциге по случаю 213-й годовщины Битвы народов.
Торжественно-памятное мероприятие по случаю годовщины исторического сражения прошло при участии сотрудников российской дипмиссии. Разгром армии Наполеона силами России, Австрии, Пруссии и Швеции в 1813 году открыл союзникам путь на Париж, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Берлине.
В Свято-Алексиевском храме-памятнике Русской Славы состоялась поминальная панихида, а к месту захоронения павших русских солдат возложили венки и цветы. Обращаясь к собравшимся, Нечаев отметил выдающуюся роль русского казачества в Битве народов.
«Русское казачество составляло основную силу нашего воинства. Почти 26-27 тыс. русских воинов-казаков погибли в этой битве, погибли во имя Отечества, противостоя захватчикам, противостоя тем, кто пришел в 1812 году на русскую землю», – заявил посол.
В ходе визита в Лейпциг российские дипломаты также возложили цветы к некрополю советских воинов и памятнику российским дипломатам. Присутствовавшим на мероприятии членам казачьей общины вручили благодарственные письма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца посол России Сергей Нечаев обвинил Берлин в разрушении связей с Россией.
В прошлом месяце дипломат заявил о нежелании Москвы конфликтовать с Европой.
Он назвал провокацией действия ФРГ из-за инцидента с дроном в Лейпциге.