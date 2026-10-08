Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Посол Нечаев обвинил Берлин в разрушении связей с Россией
Посол Нечаев заявил о курсе Берлина на разрушение связей с Россией
Власти Германии взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей, которые выстраивались веками, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
«После провозглашения так называемой «смены эпох» немецкие власти взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей, выстраивавшихся веками», – заявил Нечаев в интервью РИА «Новости».
Российский посол отметил, что германская сторона использовала абсурдное обвинение в адрес России в качестве обоснования для закрытия генеральных консульств и Русского дома в Берлине.
Дипломат пояснил, что еще несколько лет назад назвал бы невозможным сценарий, при котором Германия закрывает все пять российских генконсульств, высылает сотни сотрудников представительств и готовится к «скорой войне» с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нечаев заявил об отсутствии у России враждебности к Германии. Посол напомнил немецким властям об истории войн с Россией. В воскресенье в Германии начали расследование против арендаторов закрытого Русского дома.