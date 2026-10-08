Посол Нечаев заявил о курсе Берлина на разрушение связей с Россией

Tекст: Алексей Дегтярёв

«После провозглашения так называемой «смены эпох» немецкие власти взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей, выстраивавшихся веками», – заявил Нечаев в интервью РИА «Новости».

Российский посол отметил, что германская сторона использовала абсурдное обвинение в адрес России в качестве обоснования для закрытия генеральных консульств и Русского дома в Берлине.

Дипломат пояснил, что еще несколько лет назад назвал бы невозможным сценарий, при котором Германия закрывает все пять российских генконсульств, высылает сотни сотрудников представительств и готовится к «скорой войне» с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нечаев заявил об отсутствии у России враждебности к Германии. Посол напомнил немецким властям об истории войн с Россией. В воскресенье в Германии начали расследование против арендаторов закрытого Русского дома.