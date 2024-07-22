В состояние повышенной готовности перевели больше 500 тыс. военных НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, с 2014 года блок НАТО претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне за поколение, внедрил самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время в состоянии повышенной готовности находятся более 500 тыс. военнослужащих, пишет «Коммерсант».

Между тем президент Сербии Александр Вучич заявил, что россияне готовы защищать свою страну, в отличие от жителей стран Запада, но именно на Западе быстрыми темпами готовятся к военному конфликту.

Вучич напомнил, что некоторые страны Запада «предлагали разделить российскую территорию» и ресурсы.

«Вы должны будете их победить, при том, что они готовы защищать Россию... Мой вопрос: готов ли кто-то на Западе на это? Сразу вам отвечу – никто. Они хотели бы воевать дистанционно, через кого-то другого, вкладывать деньги и так далее. Но в данный момент не готовы», – сказал Вучич.

Он добавил, что в России и Сербии «обманываются», когда думают, что на Западе не будут готовы к военному конфликту в будущем. Вучич также считает, что победа над Россией возможна, только если с президентом Владимиром Путиным «что-то произойдет». По мнению сербского президента, российский лидер хочет, «чтобы его политическим наследием были результаты Иоанна, Петра Великого и Екатерины Великой».

Вучич добавил, что Путин размышляет геополитически, и он – объединяющий фактор, который смог все их черты объединить в себе, «если он проиграет, ничего не останется от этого наследия».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что победа России в конфликте на Украине может привести к войне с НАТО.