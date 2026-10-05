ERR: Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

Tекст: Ольга Иванова

Эстония передислоцирует 1-ю пехотную бригаду из Тапа в город Йыхви, который находится в 50 км от российской границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В Йыхви строятся новые объекты для солдат, а в Нарве возводится база на тысячу военных.

«Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», – приводит телерадиокомпания слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла.

Термин «активная оборона» был введен в концепцию национальной безопасности Эстонии в мае.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе.

В тот же день сообщалось, что Эстония начала строительство военных баз у границы с Россией.

В мае страна закрыла небо у границы с Россией.