Посол Нечаев назвал аморальным запрет символов Победы в Германии

«Среди примеров политизации мемориальной сферы, с которыми сталкивалось посольство, можно вспомнить так называемые »рекомендации« МИД ФРГ земельным и муниципальным структурам воздерживаться от приглашения российских представителей и совместного участия с ними в акциях памяти», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что это касается и запретов местных властей на демонстрацию флагов СССР, георгиевских ленточек и военной униформы, передает РИА «Новости».

Дипломат добавил, что Москва категорически не приемлет подобных подходов. По его словам, российская сторона отвергает любые ограничения, которые направлены на замалчивание решающей роли Красной армии в разгроме нацизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Германии не первый год запрещает демонстрацию российских флагов и георгиевских лент на советских мемориалах. МИД Германии ранее направлял местным властям рекомендации о выдворении представителей России с мероприятий по случаю 80-летия Победы.