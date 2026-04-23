Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».11 комментариев
На Красной площади начали монтировать трибуны к параду Победы
В центре российской столицы началась подготовка к торжественным мероприятиям, посвященным 9 Мая, рабочие возводят зрительские места и праздничные декорации.
На главной площади страны приступили к установке конструкций для проведения парада Победы, передает ТАСС.
На кадрах с места событий видно, как работает специализированная техника и монтируются праздничные элементы оформления.
В связи с подготовительными работами доступ на Красную площадь по состоянию на утро среды был ограничен.
Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев отмечал, что украинские боевики могут попытаться сорвать парад Победы в Москве с помощью роя дронов или закладок взрывных устройств.