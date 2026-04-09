В Госдуме заявили о планах ВСУ сорвать парад Победы

Депутат Госдумы Журавлев заявил о возможных попытках ВСУ сорвать парад Победы
Украинские боевики могут попытаться сорвать парад Победы в Москве с помощью роя дронов или закладок взрывных устройств, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Журавлев заявил, что ВСУ могут предпринять попытки срыва парада Победы в Москве. По его словам, существует вероятность запуска роя дронов украинскими боевиками, чтобы помешать проведению праздничных мероприятий, передают «Вести».
Депутат также допустил вариант закладки взрывных устройств в столице. «Будем надеяться, что правда вновь восторжествует и мы сможем полюбоваться парадными колоннами на Красной площади. В том числе и пролетом авиации – эта часть, кстати, подвержена внешним воздействиям больше всего остального», – заявил Журавлев. Его слова приводит «Абзац».
Он выразил надежду, что предстоящие торжества пройдут в штатном режиме. Журавлев напомнил, что в прошлом году украинским боевикам не удалось сорвать проведение праздника.
Генеральная репетиция военного парада ко Дню Победы пройдет на Красной площади в Москве 7 мая.
Москва традиционно будет рада видеть широкий круг друзей из дружественных стран на праздновании 9 мая.
Российская сторона допускает возможность пригласить президента США на торжества по случаю Дня Победы.