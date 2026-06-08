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    В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    Киев притормозил сделку с США по недрам
    У Британии не осталось боеготовых многоцелевых подводных лодок
    На выборах в Армении обработали 98% бюллетеней
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
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    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

    25 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    18 комментариев
    8 июня 2026, 08:43 • Новости дня

    За ночь над Россией нейтрализовали 310 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дроны поразили над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Кубанью, Подмосковьем, Крымом и над Черным и Азовским морями.

    Напомним, в ночной период над Тульской областью поразили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

    В ночь на 7 июня российские средства ПВО перехватили 95 украинских беспилотников.

    7 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила об онлайн-революции на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Миллионы граждан Украины выражают в интернете протест против продолжения конфликта и радикальной националистической политики правительства, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о масштабной «онлайн-революции», вызванной недовольством населения. По ее словам, люди массово критикуют курс властей на продолжение боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета. Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни», – подчеркнула Мендель.

    Интернет стал для граждан психологическим убежищем, где они могут открыто высказаться. При этом многие критики находятся за границей, опасаясь преследований со стороны спецслужб. Экс-пресс-секретарь отметила, что правительство все больше опирается на чуждую обществу радикальную идеологию, из-за чего люди чувствуют себя бесправными.

    Мендель также указала, что западные СМИ предпочитают игнорировать усталость украинского общества, коррупцию и жесткие методы мобилизации. Она добавила, что политика «войны до победы» превращается в обогащение узкого круга лиц и разрушение нации, несмотря на цензуру и запугивание со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший пресс-секретарь президента Украины заявила о неспособности Владимира Зеленского остановить массированные удары по инфраструктуре.

    В мае Юлия Мендель раскрыла детали требования главы государства привлечь тысячи спикеров для непрерывного распространения позитивных новостей.

    В апреле она сообщила о готовности большинства украинских граждан к компромиссам ради скорейшего завершения конфликта.

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    7 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва имеет и открытые, и закрытые каналы связи с Киевом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    О наличии диалога между странами рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», – заявил он.

    Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума рассказывал, что весьма известный отечественный предприниматель отправился в Киев по приглашению украинской стороны.

    В украинской столице бизнесмен провел встречу с Владимиром Зеленским, который передал просьбу об организации личных переговоров с президентом России. Ушаков позднее подтвердил факт этой поездки, добавив, что речь идет о «достаточно крупном и известном» предпринимателе. Имя бизнесмена не раскрывается.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил о неизбежном выводе украинских войск из Донбасса.


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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    Комментарии (0)
    7 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
    Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Усилия главы киевского режима казаться брутальным персонажем боевиков выглядят нелепо из-за абсолютного несоответствия его внешности знаменитому голливудскому типажу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил поведение Владимира Зеленского, сообщают «Вести». Поводом для обсуждения стало недавнее выступление президента России Владимира Путина, отметившего неуместность внешнего вида главы киевского режима.

    Отвечая на вопрос об ассоциациях с известным фильмом, пресс-секретарь дал четкую характеристику. «Сталлоне, голый торс», – заявил Песков.

    Он пояснил, что бывший комик совершенно не подходит под этот типаж, поэтому его стремление казаться героем выглядит нелепо. Кроме того, государственный деятель с иронией порекомендовал соблюдать установленные формальности, призвав не называть мегафон письмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию президента на открытое письмо украинского лидера.

    Пресс-секретарь предложил дождаться пленарной сессии Петербургского международного экономического форума для получения ответа главы государства.

    Месяцем ранее представитель Кремля назвал Владимира Зеленского главным препятствием для мирного разрешения конфликта.

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    7 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский встретились по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    На Даунинг-стрит в Лондоне проходит встреча лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца о возможных контактах с Россией, позже к ним присоединился Владимир Зеленский.

    Президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, передает РИА «Новости».

    Лидеры собрались около 18.30 по местному времени (20.30 мск) и начали встречу в формате Е3 без участия Зеленского. Макрон пришел пешком через черный ход с территории британского МИДа, помахал журналистам, после чего его у входа в резиденцию поприветствовал Стармер. Спустя несколько минут прибыл Мерц, которого британский премьер также встретил лично. Для высоких гостей на Даунинг-стрит развернули красный ковер, у входа вывесили флаги четырех стран.

    Переговоры лидеров Британии, Франции и Германии стартовали без Зеленского и продолжались почти час до его приезда. Украинский президент появился на Даунинг-стрит примерно к 19.20, уже после начала обсуждений Е3 о возможных контактах с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Британии встретятся с Зеленским в Лондоне и обсудят более значимую роль Европы в потенциальных переговорах с Россией.

    Советник по безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл заранее прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит для участия в переговорах по Украине и опередил других политических лидеров.

    Мерц заявил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису при условии полной остановки боевых действий.

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    8 июня 2026, 00:28 • Новости дня
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано совместное заявление лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца по итогам переговоров в Лондоне, в которых участвовал Владимир Зеленский.

    В документе говорится, что лидеры стран «евротройки» «поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией – при активном участии США и европейских стран – с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам». Лидеры подчеркнули, что Европа, по их мнению, должна сыграть ключевую роль в любом урегулировании, передает ТАСС.

    В своем заявлении евротройка представила ряд условий долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и переговорам на основе сложившейся линии боевого соприкосновения.

    Лидеры трех стран выступили против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях для киевского режима, включая возможное развертывание иностранного военного контингента стран так называемой коалиции желающих.

    Одновременно они решительно возражают против разморозки российских суверенных активов до окончания конфликта и до того момента, пока, по их оценке, Россия не возместит весь ущерб, причиненный Украине.

    В коммюнике говорится, что в любую будущую сделку должны быть заложены гарантии европейской безопасности, а все элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, обязаны согласовываться с Евросоюзом, его государствами-членами и союзниками по НАТО.

    Лидеры также указали на срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные и дальнобойные системы вооружений для поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться за день, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

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    8 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    @ Официальная группа Правительства Крыма в соцсети «ВКонтакте» 2

    Tекст: Антон Антонов

    Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, подвергся атаке дрона, в результате которой погиб помощник машиниста и ранен машинист, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали», – сообщил Аксенов в «Максе».

    Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему машинисту. По его словам, сейчас решается вопрос доставки пассажиров по маршруту на автобусах, чтобы завершить их поездку.

    Он также заверил, что органы власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку участникам происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского дрона по поезду из Азовского в Керчь один человек погиб.

    Власти Крыма назначили компенсации пострадавшим при атаке ВСУ на Симферополь и семьям погибших.

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    8 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    ВСУ целенаправленно нанесли удар по детям на велосипедах в Лисичанске
    ВСУ целенаправленно нанесли удар по детям на велосипедах в Лисичанске
    @ Министерство здравоохранения ЛНР/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Лисичанске ВСУ нанесли удар по двум подросткам, катавшимся на велосипедах, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    По словам главы ЛНР, украинские войска прицельно ударили по двум подросткам. Ранены юноши 14 и 15 лет, которые в момент атаки катались на велосипедах. Пасечник отметил в «Максе», что пострадавших доставили в больницу.

    «В светлое время суток, когда дети гуляют и наслаждаются летними каникулами, противник целенаправленно бьет по ним. Это очередное свидетельство бесчеловечности и жестокости неонацистского режима, для которого не существует никаких моральных границ», – заявил Пасечник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае тяжелые украинские беспилотники несколько раз ударили по студенческому общежитию в Старобельске. Погиб 21 человек, пострадали более 40.

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    8 июня 2026, 01:27 • Новости дня
    Киев притормозил сделку с США по недрам

    Офис Зеленского негласно притормозил сделку Украины и США по недрам

    Киев притормозил сделку с США по недрам
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Офис Владимира Зеленского негласно приостановил реализацию сделки с Вашингтоном о разработке американскими компаниями полезных ископаемых на Украине, пишут украинские СМИ.

    «Уже несколько месяцев никакого движения по ней фактически нет. После того, как отношения между Зеленским и Трампом окончательно испортились, в офисе <...> дали команду притормозить», – заявил источник в добывающей промышленности Украины.
    По его словам, потенциальные инвесторы в США также взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания вооруженного конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Источник рассказал, что ключевой интерес Зеленского и его офиса в этой сделке заключался в попытке «задобрить Трампа». В Киеве рассчитывали, что глава Белого дома продолжит военную и финансовую поддержку, представляя ее как американские взносы в совместный фонд для будущих инвестиций в добывающий сектор Украины. Однако, по словам собеседника, Трамп согласился поставлять вооружение Киеву только за деньги, выделяемые европейскими странами.

    После этого, отметил источник, у украинских властей пропало стремление продвигать соглашение, а по вертикали была спущена негласная установка не оказывать сделке особого содействия и максимально ее тормозить. При этом публично об этом не заявляют, чтобы не обострять отношения с Трампом. Одновременно в Киеве изучают возможность привлечения к разработке украинских ресурсов европейских инвесторов.

    В начале года на Украине провели конкурс по крупному месторождению лития Добра в Кировоградской области. Победителем стал консорциум с участием миллиардера Рональда Лаудера, которого называют другом Трампа. Вскоре результаты конкурса были оспорены через украинский суд, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Киев подписали сделку о совместном управлении природными ресурсами Украины. В мае 2025 года Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах.

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    7 июня 2026, 17:14 • Новости дня
    В Одессе сотрудники военкомата похитили священника канонической УПЦ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники одесского военкомата похитили больного священника канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов.

    Представители военного комиссариата задержали клирика. «В Одессе (сотрудники – ред.) ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили протодиакона Троицкого собора… У него диагностирован ряд заболеваний, в частности, миопия и проблемы с позвоночником, подтвержденные медицинскими документами», – сообщил Союз православных журналистов, передает РИА «Новости».

    Несмотря на диагнозы, комиссия сочла священнослужителя полностью годным к военной службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая сотрудники военкомата в Винницкой области похитили клирика Тульчинской епархии Владимира Заднепрянца.

    В феврале представители ТЦК увезли настоятеля храма УПЦ Иоанна Чирика прямо от подъезда его дома в Волынской области.

    В прошлом году военкомы в Одесской области задержали настоятеля Троицкого храма Александра Московчука.

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    7 июня 2026, 20:29 • Новости дня
    Советник британского премьера прибыл на переговоры по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Джонатан Пауэлл, советник по безопасности премьера Британии Кира Стармера, прибыл в Лондон для участия в переговорах, посвященных ситуации на Украине.

    Советник по безопасности британского премьер-министра Джонатан Пауэлл прибыл в Лондон на переговоры по Украине, передает РИА «Новости». Он приехал в резиденцию на Даунинг-стрит в одиночку, опередив других политических лидеров.

    Ожидается, что в воскресенье состоится встреча Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера. Стороны планируют обсудить возможные переговоры с Россией. Ранее источник сообщил, что в феврале Пауэлл возглавлял британскую делегацию в Женеве на переговорах России, США и Украины.

    Пауэлл известен как сторонник интервенционизма. В 2007 году он публично защищал западные интервенции, заявляя, что НАТО поступило правильно во время бомбежек Югославии. Он также признал, что Лондон оказывал давление на США, призывая к наземной операции против сербских сил.

    Ранее европейские лидеры неоднократно встречались с Зеленским, но к прогрессу это не привело. Недавно Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин ознакомился с письменным вариантом этого предложения. На ПМЭФ президент РФ отметил желание закончить конфликт, добавив, что Киев не готов к мирным договоренностям.

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    8 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Пассажиров всех поездов эвакуировали в Крыму после атаки дрона
    Пассажиров всех поездов эвакуировали в Крыму после атаки дрона
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Крыму после удара беспилотника по поезду Москва–Симферополь эвакуировали пассажиров всех составов, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».

    «Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения перевозчика.

    По данным компании, после атаки беспилотника пассажиров трех поездов доставляют в Симферополь на автобусах. Остановлены еще восемь составов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд Москва–Симферополь подвергся атаке дрона с гибелью помощника машиниста и ранением машиниста.

    Крымская железная дорога ранее в июне остановила движение пассажирских составов на нескольких участках из-за авиационной опасности и угрозы атаки беспилотников.

    С 5 июня в Крыму частично прекратили движение электричек и изменили график отправления составов на ряде популярных маршрутов.

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    8 июня 2026, 07:56 • Новости дня
    Пассажиров атакованного дроном поезда доставили в Симферополь и Севастополь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Люди, покинувшие составы после удара украинского беспилотника в Крыму, добрались автобусами до конечных станций своих маршрутов, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

    Всех эвакуированных граждан довезли до конечных точек маршрута – в Симферополь или Севастополь, указали в компании, передает ТАСС.

    Напомним, пассажирский поезд Москва – Симферополь подвергся атаке украинского беспилотника, погиб помощник машиниста.

    После этого удара компания-перевозчик эвакуировала пассажиров всех находящихся на полуострове составов.

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    7 июня 2026, 15:48 • Новости дня
    Киев лишил украинских военных обещанного Зеленским повышения зарплат

    Tекст: Ольга Иванова

    Проект изменений бюджета на 2026 год на Украине не предусматривает обещанное Владимиром Зеленским повышение выплат военным как минимум до 30 тыс. гривен.

    О планах Киева по перераспределению бюджетных средств рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает РИА «Новости». По его словам, в проекте корректировки бюджета на 2026 год, голосование по которому в парламенте запланировано на следующую неделю, не заложено ранее анонсированное повышение денежного довольствия военнослужащих.

    Железняк напомнил о недавнем обещании украинских властей: «Помните недавнее обещание ... увеличить зарплату военным? Хотя бы до 30 тысяч гривен. Так вот, в бюджете не закладывают на это деньги». Он указал, что даже по сравнению с прошлым годом сохраняется дефицит средств и, чтобы выплатить военным на прежнем уровне, государству «нужно будет еще поискать деньги».

    При этом, по словам депутата, в документе сохраняется норма об увеличении зарплат тыловым сотрудникам СБУ. Он резко отреагировал на это, заметив, что таким образом спецслужбе, по его выражению, хотят «еще лучше» координировать Telegram-каналы.

    Парламентарий сообщил, что на понедельник запланировано заседание профильного комитета Рады, где рассмотрят 1865 правок к проекту изменений бюджета. Кроме того, в прошлую пятницу прошла встреча «малой» фракции партии «Слуга народа» с Владимиром Зеленским, на которой, по словам Железняка, президент призвал депутатов отклонить почти все предложенные поправки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявила о риске нехватки денег на зарплаты военным ВСУ уже в сентябре 2024 года.

    В сентябре 2024 года Пидласа заявила о нехватке средств у Минобороны Украины для своевременной выплаты боевых надбавок без принятия закона о повышении налогов.

    Позднее власти Украины рассматривали возможность повысить армейские зарплаты и привлечь добровольцев крупными выплатами на фоне дефицита бюджета.

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    7 июня 2026, 11:54 • Новости дня
    Омбудсмен Решетилова заявила о массовой незаконной мобилизации на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 7 % военнослужащих на Украине мобилизованы незаконно и имеют право на отсрочку, заявила украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью украинскому телеканалу «Общественное».

    Ряды украинской армии пополняются с грубыми нарушениями законодательства, передает РИА «Новости». Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о системных сбоях в работе медицинских комиссий.

    «Около 7 % среди всех мобилизованных… имеют законное право на отсрочку, по каким-то причинам оно не было учтено во время мобилизационных мероприятий», – заявила правозащитница. Основными причинами незаконного призыва становятся игнорирование документов о наличии троих детей или опекунства.

    Проблемы с незаконным призывом ложатся тяжелым бременем на государство и командиров. Содержание таких солдат требует огромных бюджетных затрат на питание, форму и лечение. Родственники незаконно призванных граждан массово направляют жалобы в министерство обороны, перегружая государственную систему.

    Офис украинского президента подтвердил получение тысяч обращений о систематических нарушениях в войсках. Командиры подразделений предпочитают скрывать реальное положение дел вместо решения проблем. Жесткие действия военкоматов провоцируют рост социальной напряженности и массовое бегство мужчин призывного возраста из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня сотрудники киевского военкомата насильно мобилизовали снятого с учета инвалида.

    Месяцем ранее представители ТЦК силой увели украинца на службу прямо из незапертого дома.

    В марте одесские военкомы отправили на медкомиссию единственного опекуна прикованной к постели пенсионерки.

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    7 июня 2026, 22:40 • Новости дня
    Лантратова рассказала о переговорах с украинским омбудсменом Лубинцом

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о первых результатах переговоров с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, которые состоялись в пятницу.

    В пятницу на территории Белоруссии состоялась первая личная встреча, в ходе которой три семьи вернулись к близким в Россию, а пять человек отправились к своим родным на Украину, передает РИА «Новости».

    «У меня сейчас в работе находится истории десяти семей, которых мы должны воссоединить, и вот первые три семьи удалось воссоединить… Договорились о воссоединении семей. Списки большие, но в ближайший момент мы работаем над десятью семьями», – сказала Лантратова в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Она добавила, что договорилась с Лубинцом о взаимном обмене списками гражданских, кого стороны хотят забрать и кого готовы отдать.

    Отдельно омбудсмены обсудили возвращение жителей Курской области, которые по-прежнему находятся на территории Украины. Лантратова сообщила, что на сегодняшний день удалось вернуть 165 курян, еще список из шести человек находится на проработке, и выразила надежду, что вскоре они тоже смогут вернуться домой.

    По словам Лантратовой, во время встречи она передала Лубинцу письма российских военнопленных от их семей и подчеркнула важность возвращения домой молодых пленных в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.

    Она также отметила, что стороны договорились в ближайшее время провести еще одну встречу, наладить «дорожную карту» взаимодействия и отработку поступающих писем, а также обсудили координацию действий при экстренных ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трем семьям удалось вернуться в Россию с Украины через белорусский пункт пропуска «Новая Гута».

    Аппарат уполномоченного по правам человека добился возвращения 165 жителей Курской области, включая 16 детей, с подконтрольных Киеву территорий.

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    Россия собралась пополнить резервы на триллион рублей

    Триллион рублей сверхдоходов может положить Россия в кубышку по итогам этого года. Такой план озвучил глава Минфина Антон Силуанов. Последние четыре года Фонд национального благосостояния работал больше на поддержку бюджета и экономики. Однако Минфин хочет ужесточить бюджетное правило и вернуть опцию накопления, вместо расходования резервов. Подробности

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Российские войска переходят к боям с планшета

    Уже в ближайшие месяцы Вооруженные силы получат систему, принципиальным образом улучшающую эффективность боевых действий. Речь идет об информационной сети управления войсками, которая должна действовать, по словам главы Минобороны Андрея Белоусова, «от взвода до соединения». Как она будет работать? Подробности

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    В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил Евросоюзу ускориться с расширением и разрастись до объединения из 40 стран. Список тех, кого в Хельсинки видят полноценными европейцами, достаточно парадоксален. А вот страна, против которой направлено это укрупнение, вопросов не вызывает: Россия. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

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      Ароматная, сочная клубника – настоящее украшение летнего стола. Но прежде чем насладиться ее вкусом, важно уделить внимание правильной обработке ягод. Поверхность клубники – это не просто нежная кожица, а настоящий «магнит» для различных загрязнений: от частиц почвы и пыли до остатков пестицидов и опасных микроорганизмов. Разбираемся, как правильно мыть клубнику, нужно ли это делать перед едой и какие способы действительно помогают очистить ягоды.

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      Квас считается одним из самых популярных летних напитков в России. Он помогает освежиться в жару, содержит продукты брожения и отличается сравнительно невысокой калорийностью. Однако употреблять его можно не всем. Разбираемся, чем полезен квас для организма, сколько его можно пить без вреда для здоровья и кому стоит отказаться от этого напитка.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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