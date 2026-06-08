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За ночь над Россией нейтрализовали 310 украинских дронов
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
Дроны поразили над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской областями, указало ведомство в Max.
Также их уничтожили над Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Кубанью, Подмосковьем, Крымом и над Черным и Азовским морями.
Напомним, в ночной период над Тульской областью поразили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.
В ночь на 7 июня российские средства ПВО перехватили 95 украинских беспилотников.