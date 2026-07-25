Экс-депутат Эстонии Панкратов счел скандальную рекламу итогом бытовой русофобии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Резонансный постер эстонской компании Rannarootsi с жаркой мяса на фоне дыма является следствием целенаправленной государственной политики последних 35 лет, передает РИА «Новости». На изображении двое мужчин в футболках с украинскими флагами готовят барбекю, а слоган гласит, что правильный гриль делает горький лук сладким. В республике слово «луковица» используется как пренебрежительное прозвище русскоязычных.

Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов уверен в отсутствии случайности или ошибки копирайтеров при создании этого плаката. «Здесь речь идет о сознательной ставке на этнический, националистический стеб, как маркетинговый инструмент, рассчитанный на определенную неонацистскую аудиторию, которая считает такие шутки не просто приемлемыми, но и нормой», – подчеркнул политик.

По словам эксперта, бизнес просто монетизирует текущие настроения эстонского общества. Отказ производителя снять плакаты лишь подтверждает укоренившуюся ксенофобию. Ранее российские официальные лица неоднократно отмечали, что национализм в странах Прибалтики давно превратился в политический инструмент и процветал задолго до начала специальной военной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии разгорелся скандал вокруг рекламной кампании производителя мясопродуктов с призывом жарить лук.

Компания Rannarootsi отказалась удалять возмутивший русскоязычное население постер.

МИД России назвал страны Прибалтики государствами с самым широким масштабом русофобии.