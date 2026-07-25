Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
Экс-депутат Эстонии назвал скандальную рекламу итогом бытовой русофобии
Экс-депутат Эстонии Панкратов счел скандальную рекламу итогом бытовой русофобии
Реклама жарки лука в Эстонии, из-за которой разразился скандал, является продуктом государственной политики и бытовой русофобии последних 35 лет, заявил бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
Резонансный постер эстонской компании Rannarootsi с жаркой мяса на фоне дыма является следствием целенаправленной государственной политики последних 35 лет, передает РИА «Новости». На изображении двое мужчин в футболках с украинскими флагами готовят барбекю, а слоган гласит, что правильный гриль делает горький лук сладким. В республике слово «луковица» используется как пренебрежительное прозвище русскоязычных.
Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов уверен в отсутствии случайности или ошибки копирайтеров при создании этого плаката. «Здесь речь идет о сознательной ставке на этнический, националистический стеб, как маркетинговый инструмент, рассчитанный на определенную неонацистскую аудиторию, которая считает такие шутки не просто приемлемыми, но и нормой», – подчеркнул политик.
По словам эксперта, бизнес просто монетизирует текущие настроения эстонского общества. Отказ производителя снять плакаты лишь подтверждает укоренившуюся ксенофобию. Ранее российские официальные лица неоднократно отмечали, что национализм в странах Прибалтики давно превратился в политический инструмент и процветал задолго до начала специальной военной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии разгорелся скандал вокруг рекламной кампании производителя мясопродуктов с призывом жарить лук.
Компания Rannarootsi отказалась удалять возмутивший русскоязычное население постер.
МИД России назвал страны Прибалтики государствами с самым широким масштабом русофобии.