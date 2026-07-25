Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
Следователи раскрыли покушение на начальника херсонского УИН
СК раскрыл совершенный в 2022 году теракт благодаря видеороликам
Следователи СК РФ раскрыли благодаря видео в интернете теракт, который совершили украинские националисты в 2022 году в отношении начальника управления службы исполнения наказаний (УСИН) Евгения Соболева, рассказал руководитель СК РФ по Херсонской области генерал-майор юстиции Дмитрий Маликов.
Сотрудники Следственного комитета России установили виновных в нападении на руководителя службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгения Соболева, передает РИА «Новости». Преступление произошло летом 2022 года. Долгое время оно оставалось нераскрытым, пока криминалисты не обнаружили в интернете видеозаписи с лицами исполнителей.
Специалистам удалось найти автора роликов, а затем выйти на самих преступников. «Местонахождение фигурантов было установлено и их задержали. Они подтвердили свое участие в покушении на убийство Соболева», – рассказал руководитель регионального управления ведомства Дмитрий Маликов.
Организатором оказался бывший сотрудник украинской полиции, создавший группу с четким распределением ролей. Один диверсант следил за жертвой, второй работал водителем, а третий закладывал взрывчатку. Действия злоумышленников квалифицировали как акт международного терроризма.
Первый участник получил 17 лет лишения свободы. Второго заочно приговорили к пожизненному заключению и объявили в розыск. Третий соучастник скончался до поимки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Южный окружной военный суд приговорил Андрея Сереженко к 17 годам колонии за участие в подрыве автомобиля Евгения Соболева.
В апреле текущего года следователи передали в суд уголовное дело о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо.
Позже фигуранты этого дела признали фактические обстоятельства преступления на заседании в Ростове-на-Дону.