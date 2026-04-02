В суд поступило дело о покушении на херсонского губернатора Сальдо
В Южный окружной военный суд направлено дело о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников, сообщил Следственный комитет.
Уголовное дело о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественных деятелей передано в суд, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В марте–июне 2022 года обвиняемые, по данным следствия, входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ для совершения в Херсоне актов терроризма против работников военно-гражданской администрации региона и других лиц. В апреле 2022 года они расстреляли общественника, поддерживавшего пророссийскую администрацию и действия ВС России на Украине.
В июне того же года участники группы попытались подорвать Сальдо, заложив замаскированное самодельное взрывное устройство рядом с местом, где он периодически бывал, однако заряд сработал преждевременно. Кроме того, в июне 2022 года в Херсоне был подорван автомобиль начальника департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА области, чиновник погиб на месте.
Следственный комитет уточнил, что граждане Украины Александр Кручиненко, Николай и Сергей Семенюки в зависимости от роли обвиняются в участии в террористическом сообществе, актах международного терроризма, покушении на них, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств.
Фигуранты признали вину полностью, дело направлено в Южный окружной военный суд.
Ранее суд по делу о подготовке покушений на руководство Херсонской области приговорил девятерых обвиняемых к срокам от 14 до 20 лет лишения свободы.
Сальдо рассказывал о предупреждениях жителей Херсона о заложенных взрывных устройствах и о нескольких срывах покушений на него.