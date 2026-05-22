Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о сокрытии 168 рублей дохода
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела в отношении жительницы Воронежской области Елизаветы Пигуль, обвиняемой в сокрытии дохода в размере 168 рублей, сообщил Информационный центр СК.
Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления представить результаты расследования, сообщает информационный центр СК России в «Максе».
Поводом стала публикация в СМИ о привлечении к уголовной ответственности Пигуль. Женщину обвинили в мошенничестве из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей.
По данным публикации, жительница Воронежа заключила социальный контракт на открытие кабинета косметических услуг, но превысила разрешенный уровень дохода и намеренно скрыла этот факт при подаче отчетных документов. Сама фигурантка с предъявленным обвинением не согласна.
Следственные органы по Воронежской области расследуют уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Бастрыкин поручил доложить не только о ходе расследования, но и о доводах, изложенных в публикациях СМИ.
Пигуль, будучи самозанятой, занималась наращиванием ресниц в Воронеже. Соцзащита, по ее словам, никаких претензий не предъявила и сочла контракт выполненным на 100%, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Бастрыкин завел уголовное дело о взяточничестве против судьи Арбитражного суда Воронежской области.
В феврале 2025 года суд арестовал бывшего воронежского замминистра предпринимательства по делу о мошенничестве с государственным грантом.