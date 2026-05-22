Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
США арестовали сестру руководителя кубинского конгломерата GAESA
США арестовали сестру исполнительного президента GAESA Морера
Адис Ластрес Морера, сестра руководителя кубинского конгломерата GAESA, арестована в США, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Адис Ластрес Морера является сестрой исполнительного президента GAESA, контролируемого кубинскими военными финансового конгломерата, который крадет миллионы из помощи кубинскому народу по указке режима», – заявил Рубио в соцсети X.
По словам госсекретаря, женщина управляла объектами недвижимости и проживала во Флориде, одновременно оказывая поддержку властям Кубы. В связи с этим США аннулировали ее статус постоянного резидента страны.
В настоящее время задержанная находится под стражей. Рубио добавил, что иностранные граждане, представляющие угрозу национальной безопасности, не смогут «жить в роскоши» на территории США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио предложил отстранить кубинскую группу GAESA от распределения гуманитарной помощи.
Соединенные Штаты выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.