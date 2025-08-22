  • Новость часаУченикам пятых-седьмых классов решили сократить уроки иностранных языков
    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»
    Эксперт разъяснил слова Алиева о готовности Азербайджана к войне
    Рар: Большинство стран ЕС поддерживает удары Украины по «Дружбе»
    Вассерман призвал исключить в домашних заданиях возможность решения с помощью ИИ
    Российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР
    Венгрия и Словакия призвали ЕК остановить удары Украины по «Дружбе»
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    Израиль пообещал открыть для ХАМАС «врата ада» в Газе
    Стало известно о визите Макрона, Мерца и Туска в Молдавию
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    22 августа 2025, 13:51 • Новости дня

    Лукашенко назвал Минск идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности предоставить Минск для переговоров президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского при согласии обеих сторон.

    Александр Лукашенко сказал, что не болеет «хотелками» организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Минске, хотя это было бы идеальным местом для них, передает БелТА.

    Глава Белоруссии подчеркнул, что все необходимое для организации переговоров будет подготовлено на высшем уровне, если стороны примут соответствующее решение.

    «Если стороны договорятся и захотят встретиться, в Белоруссии хоть завтра все организуют», – заявил Лукашенко.

    Он также отметил, что для достижения мира на Украине потребуется пройти несколько этапов. По словам Лукашенко, самым важным шагом сейчас является прекращение боевых действий и предотвращение гибели людей.

    Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает проведение возможной встречи в Швейцарии, Австрии или Турции.

    Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    СМИ писали, что президент России Владимир Путин согласится на переговоры с Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риторика Зеленского по возможной встрече с Путиным не способствует урегулированию ситуации и используется как медийный ход.

    22 августа 2025, 07:09 • Новости дня
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности для Украины вызвали опасения европейских чиновников относительно дальнейших переговоров с США, сообщили источники.

    В Европе считают, что комментарии Лаврова по гарантиям безопасности для Украины могут негативно отразиться на перспективах переговоров между Россией и США, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    После заявлений министра по вопросу гарантий в переговорах «возникла трещина». Европейские чиновники полагают, что Москва может попытаться убедить Вашингтон отказаться от предоставления гарантий Киеву и склонить к переговорам на более низком уровне.

    Источник агентства среди европейских дипломатов отметил, что слова Лаврова расцениваются как попытка затормозить процесс урегулирования через посредничество США. Министр иностранных дел России ранее говорил, что любые гарантии для Украины должны разрабатываться на принципе неделимости безопасности и распространяться на соседние страны.

    Ранее Лавров указывал, что действия так называемой «коалиции желающих» подрывают положительную динамику в украинском урегулировании. Он также подчеркивал неприемлемость для Москвы нахождения иностранных военных сил на территории Украины.

    21 августа 2025, 19:53 • Новости дня
    @ Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия отказалась продолжать участие в арбитражном процессе по инциденту с задержанием украинских военных кораблей в Черном море в 2018 году, указав на нелегитимный состав трибунала и предвзятость арбитров, сообщил МИД РФ.

    Официальное заявление Министерства иностранных дел России опубликовано на сайте ведомства.

    В документе отмечается, что Москва вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву из-за грубых нарушений процедуры и нелегитимного состава арбитража по делу о задержании в 2018 году в Черном море украинских военных кораблей.

    Процесс был инициирован Киевом в 2019 году, но Россия указывает на отсутствие нарушений международного права в своих действиях и считает представленные доказательства достаточными.

    В 2024 году Россия добилась отвода двух арбитров – из Германии и Канады, однако оставшиеся члены арбитража, по мнению Москвы, продолжили поддерживать явно антироссийскую позицию.

    Каждое новое назначение сопровождалось конфликтом интересов и ангажированностью новых арбитров против России. Российская сторона заявляет, что фактическое рассмотрение дела теперь осуществляет орган, сформированный с явными процессуальными нарушениями, без участия России и с предвзятым отношением к ней.

    Россия подчеркнула, что любое решение такого состава арбитров не будет обладать юридической силой и не будет признано Москвой. МИД напомнил о необходимости независимости судебных и арбитражных органов для справедливого разрешения международных споров.

    Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года были задержаны после нарушения границы России в ходе провокации.

    Украина в апреле 2019 года обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием немедленного освобождения судов и моряков.

    Моряков 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

    21 августа 2025, 20:00 • Видео
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    21 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    21 августа 2025, 21:23 • Новости дня
    Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство
    Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство
    @ Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса и певица Найке Ривелли, дочь известной итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявила о своем намерении получить российское гражданство.

    Она объяснила это разочарованием в политике Евросоюза и Италии после недавних международных событий, передает ТАСС.

    «После очередной встречи [премьер-министра Италии] Джорджи Мелони и европейских лидеров с [президентом США Дональдом] Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским», – сказала Ривелли.

    Артистка напомнила, что по материнской линии у нее российские корни: бабушка и дедушка Орнеллы Мути были родом из Петербурга, затем переехали в Эстонию, где родилась мать знаменитой актрисы. По словам Ривелли, она очень близка с мамой и даже внешне на нее похожа.

    Найке не уточнила, предпринимала ли уже конкретные шаги по оформлению российского гражданства. Однако она отметила, что ее мать Орнелла Мути также подумывает о получении российского паспорта.

    Ранее Орнелла Мути рассказала о русских корнях и заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она также сообщила, что является резидентом России и имеет московскую прописку.

    21 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.

    Информацию о смене главы группировки войск «Север» подтвердило Минобороны России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку и заслушал доклад нового руководителя.

    Напомним, Белоусову во время инспекционного визита в место дислокации группировки войск «Север» представили новейшие робототехнические средства, используемые в зоне спецоперации.

    21 августа 2025, 16:12 • Новости дня
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    @ Смирнов Владимир/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России отменил приговор и отправил дело начальника учреждения Башкирии на новое рассмотрение, разъяснив разницу между взяткой и откатом.

    Верховный суд России рассмотрел жалобу осужденного Дима Муслимова, бывшего начальника федерального учреждения в Башкирии, передает ТАСС. В решении указывается, что взятка предполагает получение чиновником заведомо незаконного материального вознаграждения за служебное поведение или в связи с должностью, но подобных обстоятельств по этому делу не установлено.

    В 2023 году Муслимов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, по совокупности эпизодов его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, штрафу в 65 млн рублей и запрету на работу в госорганах на восемь лет. Апелляция впоследствии смягчила приговор, уменьшив срок до 13 лет.

    Адвокаты Муслимова заявляли, что их подзащитный совершил исключительно злоупотребление полномочиями, а взятка была вменена ошибочно.

    «Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью. Такие обстоятельства не установлены по настоящему делу», – отметил Верховный суд.

    Суд установил, что схема передачи средств исходила от руководителя учреждения, и Муслимов забирал часть денег, которые сам же незаконно выдавал сотрудникам. Эти действия были заранее согласованы с подчиненными и не сопровождались условием совершения должностных действий. Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Белорецкий суд Башкирии.

    Ранее Верховный суд России отменил решение об отказе в социальной доплате к пенсии пенсионерке Галине Бобровой из-за отсутствия у нее аккаунта на портале «Госуслуги».

    22 августа 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана, жене президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

    Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

    В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

    Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.

    «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении президента.

    21 августа 2025, 18:42 • Новости дня
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    Трамп заявил о скором наступлении «интересных времен» в ситуации на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление, а также пообещал «интересные времена».

    Трамп заявил, что ожидает «интересные времена» в конфликте на Украине, не уточнив деталей, передает РИА «Новости».

    В сообщении в соцсети Truth Social он провел аналогию с командой, у которой есть защита, но нет права атаковать, подчеркнув: «Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя… это как отличная спортивная команда с фантастической обороной, но не имеющей права на нападение. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией».

    Трамп также заявил, что бывший президент США Джо Байден, не дал Украине возможности для ответных ударов. Нынешний глава Белого дома добавил, что если бы сам занимал пост президента в то время, то вооруженный конфликт на Украине не начался бы.

    «Будь я президентом – без шанса. Впереди интересные времена», – резюмировал американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    21 августа 2025, 15:15 • Новости дня
    В Киеве признали государственными награды нацистских коллаборационистов

    Верховная рада признала государственными награды УНР и УГВР, сотрудничавших с нацистами

    Tекст: Евгения Караваева

    Верховная рада официально утвердила государственный статус наград, учрежденных украинскими националистическими организациями, включая структуры, сотрудничавшие с нацистской Германией.

    Принятый Верховной радой закон о национальной памяти признает государственными награды, созданные Украинской народной республикой (УНР) и Украинским главным освободительным советом (УГВР), передает ТАСС.

    В официальном сообщении отмечается: «Награды, учрежденные УНР и УГВР, которыми до 1991 года награждались борцы за независимость Украины в XX веке, признаются государственными наградами Украины».

    УНР была создана после событий 1917 года и действовала до занятия территории Красной Армией, продолжая существовать в эмиграции.

    УГВР образовался в 1944 году на базе Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, которые сотрудничали с нацистами в конце Великой Отечественной войны. Позднее часть членов УГВР в эмиграции взаимодействовала с западными спецслужбами в противостоянии с СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект об ответственности за нахождение в населенных пунктах в зоне обязательной эвакуации без спецпропуска.

    22 августа 2025, 09:09 • Новости дня
    ВСУ нанесли новый удар по нефтепроводу «Дружба»

    Сийярто: ВСУ нанесли новый удар по нефтепроводу «Дружба»

    ВСУ нанесли новый удар по нефтепроводу «Дружба»
    @ Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Вера Басилая

    Нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению со стороны Вооруженных сил Украины, после чего поставки нефти из России в Венгрию были прекращены, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто сообщил, что нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению со стороны Вооруженных сил Украины, после чего поставки нефти из России в Венгрию были прекращены. Сийярто уточнил, что удар произошел ночью на российско-белорусской границе и стал уже третьей подобной атакой за короткое время, передает ТАСС.

    Он заявил, что считает действия Киева очередной атакой на энергетическую безопасность Венгрии и попыткой вовлечь страну в конфликт.

    По его словам, Будапешт не поддастся этим попыткам и продолжит отстаивать свои национальные интересы, а также поддерживать мирные инициативы.

    Ранее на этой неделе Украина нанесла удары беспилотниками по инфраструктуре нефтепровода «Дружба». Российские специалисты провели ремонт нефтепровода. Позже поставки нефти были восстановлены.

    Венгрия назвала действия Украины «возмутительными и неприемлемыми» и допустила возможность прекращения экспорта электроэнергии на Украину.

    21 августа 2025, 21:34 • Новости дня
    Киркоров поправился на десять килограммов

    Киркоров рассказал своем весе на красной дорожке «Новой волны»

    Киркоров поправился на десять килограммов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    «Поп-король» российской эстрады Филипп Киркоров удивил публику, признавшись, что поправился на десять килограммов. Взвешивание прошло на открытии конкурса «Новая волна» в Казани.

    Певец Филипп Киркоров откровенно рассказал о прибавке в десять килограммов и публично взвесился на красной дорожке конкурса, передает URA.RU. Артист пошутил: «Наел килограммов, наел».

    Он добавил, что сразу после прибытия в Казань его угостили местными сладостями, которые он не смог не попробовать. Киркоров уточнил: «На соточку поправился, на десять килограммов».

    Чтобы развеять сомнения, певец встал на весы прямо перед журналистами – они показали 97,85 килограмма вместе с костюмом. Он отметил, что раньше весил 90 килограммов и был не в восторге от внезапной прибавки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 9,5 тыс. рублей с фирмы певца Филиппа Киркорова за нарушения при отчетности по пенсионному страхованию.

    Филипп Киркоров выразил несогласие с обвинениями в адрес предпринимателя Самвела Карапетяна и призвал к прекращению давления на мецената и церковных деятелей.

    Также Киркоров сообщил, что восстановился после лечения осложнений из-за ожога, назвав себя фениксом.

    21 августа 2025, 14:34 • Новости дня
    Лавров сообщил о будущей совместной добыче ресурсов в Арктике с Индией

    Лавров: Россия и Индия задумали добывать ресурсы в Арктике и на Дальнем Востоке

    Лавров сообщил о будущей совместной добыче ресурсов в Арктике с Индией
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия и Индия рассматривают кооперацию по добыче полезных ископаемых на арктическом шельфе и Дальнем Востоке как перспективное направление.

    О планах по совместной добыче энергоносителей на российской территории сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, Москва и Нью-Дели проявляют взаимную заинтересованность в реализации таких проектов.

    Лавров уточнил, что речь идет о разработке месторождений не только на Дальнем Востоке, но и на арктическом шельфе. «У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы реализовывать совместные проекты по добыче энергоносителей в том числе в Российской Федерации – на Дальнем Востоке и на арктическом шельфе», – сказал Лавров.

    Министр напомнил о давних экономических связях между двумя странами и выразил уверенность, что эта кооперация будет расширяться, в том числе в энергетической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что визит президента России Владимира Путина в Индию может состояться до конца года.

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выразил удивление по поводу требований США относительно закупок российской нефти.

    Вице-премьер Денис Мантуров анонсировал запуск нового телеканала RT India в столице Индии к концу текущего года.

    22 августа 2025, 08:25 • Новости дня
    Госдеп заявил о ведущей роли Европы в гарантиях безопасности Украине

    CNN: Белый дом счел Европу главным участником гарантий безопасности для Киева

    Госдеп заявил о ведущей роли Европы в гарантиях безопасности Украине
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с европейскими советниками по безопасности госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом рассчитывает на ведущую роль Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщил канал CNN.

    Согласно информации телеканала CNN, на встрече с европейскими советниками по безопасности госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Белый дом рассчитывает на ведущую роль Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине, передает РИА «Новости».

    Сам Рубио не назвал деталей возможных гарантий, отметив только заинтересованность США в участии в обеспечении безопасности Киева, но с акцентом на ведущей роли европейских стран.

    Газета New York Times сообщала, что США рассматривают участие в гарантиях безопасности в виде поддержки с воздуха, разведывательной помощи и возможного размещения сил в Черном море, однако юридическая сила таких гарантий может потребовать одобрения Конгрессом США. Британская газета Times отмечала интерес Европы к размещению истребителей в Румынии и продолжению поставок ракет и спутниковых услуг для Украины.

    CNN уточнил, что обсуждается использование беспилотных летательных аппаратов для воздушной поддержки, поскольку в администрации США нет единого мнения о привлечении американских пилотов к пилотируемым миссиям над Украиной. В качестве промежуточного варианта рассматривается патрулирование с применением беспилотников для получения разведывательных данных, хотя это ограничение требует от других стран выделения дополнительных средств.

    Напомним, Вашингтон обсуждает возможные сценарии воздушной поддержки украинской армии с упором на беспилотные летательные аппараты.

    Предложения вице-президента США Джей Ди Вэнса по гарантиям безопасности расстроили лидеров европейских стран.

    Европейские страны заявляют о необходимости размещения своего воинского контингента на территории Украины.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности на условиях изоляции и сдерживания Москвы.

    22 августа 2025, 12:09 • Новости дня
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    @ alabuga.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЮАР начали расследовать возможное привлечение молодых африканских женщин на предприятия по производству дронов в индустриальной зоне Татарстана, сообщает Bloomberg.

    Южноафриканское правительство приступило к расследованию деятельности российских компаний, которые якобы набирают молодых африканок для работы в Татарстане, передает Bloomberg. Один из главных рекрутеров, как отмечает агентство, – особая экономическая зона «Алабуга», где производят военные беспилотники.

    В мае местное отделение BRICS Women’s Business Alliance подписало соглашение о поставке 5,6 тыс. работников для компаний «Алабуга» и Etalonstroi Ural в 2025 году. Ранее в соцсетях распространялись объявления о вакансиях для женщин 18–22 лет на строительные и сервисные должности.

    Некоторые африканские работницы сообщили, что якобы их приглашали на работу под предлогом стандартных вакансий, а по прибытии отправляли собирать дроны-камикадзе Shahed 136, о чем говорится в исследованиях, в том числе Института науки и международной безопасности (ISIS).

    Представители «Алабуги» на публичных мероприятиях отвергают подобные обвинения и заявляют, что африканок не отправляют на производство дронов.

    Южноафриканский департамент международных отношений сообщил о расследовании,  подчеркнув, однако, что пока не располагает доказательствами нарушений, но отмечает обеспокоенность из-за масштабного набора молодежи фирмой «Алабуга». В министерстве по делам женщин ЮАР также отвергли связь с программой.

    По данным компании, к середине 2024 года из 182 новых сотрудников только шесть были из Южной Африки. В самой Южной Африке безработица среди женщин младше 34 лет превышает 48%, и подобные программы воспринимаются как шанс на стабильную работу, несмотря на риски.

    Ранее во время атаки беспилотников на ОЭЗ «Алабуга» пострадали граждане девяти стран. Большинство пострадавших оказались гражданами стран Африки, еще один был гражданином Киргизии.

    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников. Китай отрицал свое участие в таких поставках.

    22 августа 2025, 10:45 • Новости дня
    Появилось фото арестованного за теракты на «Северных потоках» украинца

    Итальянский портал Openonline опубликовал фото арестованного за «Северные потоки»

    Появилось фото арестованного за теракты на «Северных потоках» украинца
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский новостной портал Open.online опубликовал первый снимок гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного по делу о взрывах на «Северных потоках».

    Фотография арестованного гражданина Украины Сергея Кузнецова была опубликована итальянским порталом Open.online, передает РИА «Новости». На снимке изображен лысый мужчина средних лет с короткими усами и бородой.

    Кузнецов был задержан в Италии по запросу Германии в рамках расследования по делу о диверсиях на «Северных потоках». Украинца называют бывшим сотрудником спецслужб своей страны. После его задержания итальянские СМИ сообщили о возможной причастности Кузнецова к другому громкому происшествию с украинским следом.

    Прокуратура Генуи запросила данные относительно связи Кузнецова с февральскими взрывами на нефтяном танкере в Савоне, целью которых, по информации СМИ, был удар по «теневому флоту» под иностранными флагами, перевозящему нефть российского происхождения в обход санкций.

    Ранее сообщалось, что украинцу Сергею Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы после возможной экстрадиции в Германию.

    Кузнецова задержали в Италии по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков».

    Подозреваемого по делу «Северных потоков» задержали во время его отдыха в Италии.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации