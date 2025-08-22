Лукашенко назвал Минск идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Александр Лукашенко сказал, что не болеет «хотелками» организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Минске, хотя это было бы идеальным местом для них, передает БелТА.

Глава Белоруссии подчеркнул, что все необходимое для организации переговоров будет подготовлено на высшем уровне, если стороны примут соответствующее решение.

«Если стороны договорятся и захотят встретиться, в Белоруссии хоть завтра все организуют», – заявил Лукашенко.

Он также отметил, что для достижения мира на Украине потребуется пройти несколько этапов. По словам Лукашенко, самым важным шагом сейчас является прекращение боевых действий и предотвращение гибели людей.

Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает проведение возможной встречи в Швейцарии, Австрии или Турции.

Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

СМИ писали, что президент России Владимир Путин согласится на переговоры с Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риторика Зеленского по возможной встрече с Путиным не способствует урегулированию ситуации и используется как медийный ход.