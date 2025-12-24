Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Путин назвал бесценной приверженность Совфеда национальным интересам
Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Совете Федерации подчеркнул ключевое значение согласия внутри парламента и приверженности национальным интересам в современных условиях.
Глава государства обратился к сенаторам с благодарностью за работу в 2025 году, акцентируя внимание на поддержке участников спецоперации на Украине, демографических вопросах и интеграции исторических регионов, передает ТАСС.
По словам президента, «такое согласие, приверженность национальным интересам исключительно важны для парламента, для обеих его палат, для страны важны. А в период исторических испытаний и глобальных перемен они просто бесценны».
Ранее Путин подчеркнул, что Совет Федерации за последние годы стал значимой кадровой школой для будущих министров и губернаторов, чему способствовала практика работы сенаторами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин напомнил о значении глубокой реформы Совета Федерации, 25-летие которой отмечается в 2025 году. Напомним, Путин прибыл в Совет Федерации на заседание, посвященное итогам работы палаты.