«Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию

Tекст: Валерия Городецкая

Первый вице-спикер Александр Жуков заявил, что на мероприятия народной программы партии выделено около 174 млрд рублей на три года, в том числе более 50 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Жуков подчеркнул, что средства направляются на повышение доступности протезно-ортопедической помощи, создание центров высокотехнологического протезирования и реабилитации участников СВО, а также на социальную газификацию и улучшение транспорта и сельского хозяйства.

Замруководителя фракции Андрей Исаев сообщил, что «Единая Россия» добилась индексации зарплат бюджетников и пенсий выше инфляции, а МРОТ вырастет до 27 тыс. рублей. Исаев отметил, что индексация пенсий с 2025 года будет производиться с 1 января, без двух этапов, а поддержка по социальному контракту и социальных программ также продолжится. Также принято решение о страховании по больничным листам для самозанятых и целевом обучении медиков.

Вице-спикер Анна Кузнецова акцентировала внимание на поддержке семей. По ее словам, на помощь многодетным семьям выделяется порядка 500 млрд рублей, а детский бюджет увеличен на 6% и составляет 11 трлн рублей. Приняты десятки законов в поддержку военнослужащих и семей, введены специальные льготы для матерей-героинь, расширена региональная программа поддержки студенческих семей.