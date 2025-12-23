  • Новость часаПоддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо
    23 декабря 2025, 11:20 • В мире

    Миф о «русской угрозе» заставляет Францию строить новый авианосец

    Миф о «русской угрозе» заставляет Францию строить новый авианосец
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Почти полтора десятка лет и не менее десяти млрд евро – такими, как ожидается, будут затраты Франции на строительство нового атомного авианосца. Почему потрепанный «Шарль де Голль» больше не устраивает французские ВМС, каким они хотят видеть новый корабль подобного класса – и причем здесь европейский миф о «русской угрозе»?

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале работ по разработке и строительству нового атомного авианосца для ВМС страны. Авианосец нового поколения к 2038 году должен заменить нынешний «Шарль де Голль». Последний, напомним, был спущен на воду в 1994-м, а в составе военно-морских сил числится с 2000-го.

    По словам Макрона, новый авианосец «станет свидетельством мощи нашей страны, мощи нашей промышленности и технологий». Однако важнее всего нечто иное: «В эпоху хищников мы должны быть сильны, чтобы нас боялись, и особенно сильны на море», – заявил французский президент.

    В феврале следующего года Макрон собирается лично посетить верфь в Сен-Назере. Строительство нового авианосца «усилит позиции нашей экономики и 800 поставщиков, 80% из которых приходится на малые и средние предприятия», утверждает президент Франции. В бюджете на разработку и строительство авианосца уже предусмотрено 10,2 млрд евро. Сокращенно проект пока именуется PA-NG, то есть «авианосец нового поколения» (porte-avions de nouvelle generation).

    Разговоры о необходимости замены старого авианосца «Шарль де Голль» велись давно, но только сейчас французские власти решили перевести их в практическую плоскость. «Корабль "Шарль де Голль" был рассчитан на сорок лет службы», – отметил Ален Кольдефи, бывший генерал-майор Вооруженных сил. По его словам, для начала строительства нового авианосца «не хватало только (политического) решения».

    За строительство нового авианосца будут отвечать Naval Group и Chantiers de l'Atlantique, а компания TechnicAtome создаст два ядерных реактора К22, которые будут обеспечивать энергией плавучий аэродром.

    Будущий авианосец будет крупнее, чем «Шарль де Голль», длина которого составляет 260 м, а ширина – 64 м. Ожидается, что размеры новичка будут 310 м в длину и 85 м в ширину. Водоизмещение будущего авианосца составит 80 тыс. тонн, что почти в два раза больше, чем 42 тыс. тонн «Шарля де Голля». Сообщается, что на будущем авианосце поместится экипаж из 2 тыс. моряков, он сможет нести авиагруппу из тридцати самолетов.

    Прежде всего на нем будут размещены истребители «Рафаль», вертолеты, а также европейские самолеты SCAF – в случае, если до их производства дойдет дело. Как сообщает Le Monde, вокруг этой программы, стоимость которой оценивается в 100 млрд евро, существует «сильная напряженность», которая стала результатом соперничества между французской компанией Dassault Aviation (которая также производит истребители «Рафаль») и компанией Airbus, представляющей Германию и Испанию в этом проекте. Производители «Рафалей» считают, что им вполне по силам разработать новый самолет самостоятельно, что не вызывает энтузиазма у противоположной стороны.

    Помимо пилотируемых летательных аппаратов, PA-NG также будет использоваться как платформа для беспилотников.

    Глава французского Генштаба генерал Фабьен Мандон особо отметил, что в современных условиях недостаточно «просто воспроизвести модель, разработанную в середине прошлого века». Также он заявил о «необходимости постоянного присутствия в море» авианосца, который должен быть способен нести «беспилотники всех типов». Ожидаются и различные технические нововведения, к примеру, применение электромагнитных катапульт – менее громоздких и более мощных, чем традиционные паровые.

    Впрочем, все эти грандиозные планы существуют пока только на бумаге. Некоторые, как тот же «Монд», опасаются, что «риск столкновения через три-четыре года с Россией… вызывает опасения, что бюджетные средства будут перенаправлены на более насущные приоритеты».

    А между тем старичок «Шарль де Голль» далеко не вечен. По данным военно-морских сил, уже сейчас он может исполнять свои функции только 65% времени.

    «Задержка в строительстве, а значит, и во вводе в эксплуатацию его преемника оставит французский флот без авианосца»,

    – тревожится «Монд». Также не факт, что «Шарль де Голль» сможет дотянуть до времени ввода новичка: на 2029 год запланировано полное обследование, которое покажет, можно ли будет продлить срок службы почтенного корабля.

    Почему Франция придает такое значение своему флоту и тому, чтобы в составе его непременно имелся мощный авианосец? Как отмечает RTL, «преимущество этого типа кораблей заключается в их способности проецировать силу на тысячи километров, наносить удары по противнику с помощью авиации быстро и с большого расстояния. Долгое время "Шарль де Голль" использовался только для нанесения ударов по наземным целям, но сегодня мы можем столкнуться с вполне вероятным возвращением морской войны. Моря становятся все более проблемными, Индийский океан и Красное море находятся в зоне досягаемости повстанцев-хуситов в Йемене».

    Также «авианосец является плавучей авиабазой с сопровождением, состоящим из фрегатов, танкера-заправщика и ударной подводной лодки, которые играют важную роль в коалиции. Так было, например, во время международных операций в Афганистане в 2001 году и в Ливии в 2011 году».

    О результатах этих операций, которые не привели ни к чему хорошему, издание деликатно умалчивает. Впрочем, не скрывается и вопрос престижа: «На сегодняшний день только Франция и США обладают атомными авианосцами. К этому избранному клубу Китай пытается присоединиться уже несколько лет».

    Военные, в отличие от журналистов, говорят без обиняков и не прикрываются ни Афганистаном, ни Ливией. Как писал еще летом Valeurs Actuelles со ссылкой на Canard Enchaine, французские военные требовали начать строительство нового авианосца по причине «русской угрозы», особенно в Балтийском море. Неужели французы всерьез рассчитывают использовать авианесущий корабль на Балтике? В целом же говорится, что

    «авианосец, способный проецировать силу через все океаны мира, является символом могущественного государства, гарантией того, что к тебе относятся серьезно. Он нам нужен».

    В том же направлении мыслит и сам Макрон. Как отмечает Europe 1, «президент продолжает настойчиво повторять одно и то же: Франция должна подготовиться к потенциальному военному конфликту в ближайшие годы… поэтому крайне важно модернизировать Вооруженные силы, в частности путем создания нового атомного авианосца».

    Объявление о запуске этого дорогостоящего проекта вызвало энтузиазм и среди обычных военных. Как выразился бывший летчик-истребитель Пьер-Анри Шюэ, узнав о планах строительства нового авианосца, «французский флот получил подарок еще до наступления Рождества». Что ж, Россия, в таком случае, получила предупреждение – о том, какой очередной вид вооружений готовит Европа для агрессии на нашу страну.

    Миф о «русской угрозе» заставляет Францию строить новый авианосец

