Трихолог сообщил о резком омоложении проблемы выпадения волос у россиян

Tекст: Дарья Григоренко

Абакелия отметила, что первые признаки алопеции все чаще проявляются уже в период полового созревания. Она подчеркнула: «В настоящее время проблемы выпадения и поредения волос стали значительно моложе. Первые признаки начинающейся алопеции зачастую обнаруживаются уже на пике пубертата», передает Газета.Ru.

Врач объяснила, что появлению проблемы способствуют многочисленные триггеры: стрессы, эмоциональные и физические перегрузки, нарушенный режим питания и сна, а также эпигенетика. Молодые женщины в возрасте около 30 лет особенно подвержены риску, поскольку на их волосы негативно влияют частые окрашивания, использование термоприборов, химические процедуры, наращивание, роды и всевозможные диеты. Такие воздействия нарушают цикл развития волоса и могут изменять его структуру.

Абакелия подчеркнула, что волосы нельзя считать «мертвой ниткой», ведь это живой орган, подверженный возрастным изменениям. После 30 лет скорость их роста и жизненный цикл фолликула снижаются, часть волос переходит в фазу покоя и выпадает, а фолликулы без поддержки атрофируются. При этом анализы не способны заранее предсказать проблему – они лишь помогают выяснить, какие факторы поддерживают выпадение и какие системы организма требуют проверки.

Специалист советует при первых признаках выпадения обращаться к врачу, чтобы сохранить плотность волос. Возможные методы поддержки включают мезотерапию, плазмотерапию, аппаратные процедуры, а также косметический уход с помощью масок, шампуней и бальзамов. Эксперт рекомендует решать проблему индивидуально на приеме у трихолога, где проводится диагностика, трихоскопия и подбор необходимого лечения.

Ранее врач Елена Резник рассказала, как быстрое похудение может навредить сердцу. По ее словам, снижение веса должно происходить постепенно – не более одного килограмма в неделю. Быстрое похудение вызывает не только сердечные, но и гормональные сбои, анемию, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, а у женщин – нарушение менструального цикла.