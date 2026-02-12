  • Новость часаГород Ухта в Коми атаковали украинские беспилотники
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    12 февраля 2026, 13:40 • Новости дня

    Сырский сообщил о создании в ВСУ нового рода войск для помощи ПВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская армия планирует создать новое военное подразделение для усиления защиты важных объектов на фоне снижения эффективности существующей ПВО, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о намерении создать новый род войск для поддержки системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Сырский отметил, что эффективность ПВО за последние два года составила около 74%, однако сейчас система работает в чрезвычайно сложных условиях. Он подчеркнул, что в планах повысить эффективность беспилотной составляющей и перераспределить функции между зенитными ракетными войсками и новым подразделением, которое будет отвечать за защиту ключевых объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в вооруженных силах Украины появилась отдельная структура для управления беспилотными системами противовоздушной обороны.

    В прифронтовых районах Украины планируется увеличить число экипажей дронов-перехватчиков и подготовить новые экипажи самолетов для борьбы с беспилотниками.

    12 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области из-за ракетной атаки
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Волгоградской области

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей населенного пункта Котлубань начали эвакуировать из-за угрозы детонации в связи с пожаром на объекте Минобороны, который произошел в результате ракетной атаки, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    По словам губернатора, подразделения ПВО Министерства обороны России отражают ракетную атаку на территорию региона. «В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    В ликвидации пожара участвуют противопожарные службы региона, МЧС и Министерство обороны. Среди местных жителей пострадавших нет, а гражданские объекты не повреждены.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – говорится в сообщении.

    Для этих целей подготовлены и отправлены автобусы, развернуты пункты временного размещения в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ. В район направлены представители профильных органов власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки беспилотников произошло возгорание на заводе в Волгоградской области.

    11 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории

    Украина исключила место Переяславской рады из реестра памятников истории

    Украина лишила место Переяславской рады статуса памятника истории
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Место проведения Переяславской рады утратило статус памятника национального значения на Украине по решению правительства, опубликованному на сайте Минкульта страны.

    Место проведения Переяславской рады в Переяславе статуса памятника истории национального значения было принято украинским Кабмином, передает ТАСС. Сообщается, что объект исключен из государственного реестра недвижимых памятников Украины, согласно информации Министерства культуры страны.

    В заявлении ведомства уточняется, что памятник находился в городе Переяслав Киевской области. До этого, в 2022 году, власти Украины уже снесли монумент «Навеки вместе с Россией», установленный в честь 300-летия Переяславской рады.

    Переяславская рада состоялась в январе 1654 года и стала событием, ознаменовавшим объединение территории Войска Запорожского с Русским царством под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Несколько лет назад Верховная рада приняла решение сократить название города Переяслав-Хмельницкий, объяснив это необходимостью пересмотра исторических трактовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в захваченном сторонниками так называемой ПЦУ Успенском соборе на Волыни собираются уничтожить историческое изображение Николая II.

    Ранее на Украине предложили снести памятник Игорю Курчатову в Николаевской области. А на сайте «Социально активный гражданин» появилась петиция с требованием заменить памятник Александру Пушкину в Одессе на бюст президента США Дональда Трампа.

    Напомним, только в Киеве с сентября 2024 года были изменены названия более 50 улиц и площадей, при этом исчезли упоминания многих российских деятелей.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    12 февраля 2026, 01:18 • Новости дня
    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти

    Бессент: При урегулировании на Украине США могут снять санкции с России

    Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отмена ограничений на российскую нефть возможна после достижения мирного соглашения по украинскому кризису, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Бессент не исключил снижения мировых цен на энергоносители. «Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент заявил, что введение дополнительных санкций против России будет зависеть от хода переговоров по урегулированию на Украине. Он также добавил, что санкции США в октябре 2025 года против «Роснефти» и «Лукойла» якобы помогли России сесть за стол переговоров.

    12 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    Шутивший про «бургер с русскими младенцами» украинский блогер снялся в российском фильме
    @ zubarefff

    Tекст: Вера Басилая

    В российском фильме «Скуф» главную роль получил украинский блогер Александр Зубарев, ранее прославившийся скандальными высказываниями о России и русских.

    Тизер российской комедии «Скуф» с Александром Зубаревым в главной роли был опубликован 10 февраля 2026 года, передает Life.ru.

    Зубарев известен эпатажными стримами и высказываниями, среди которых его шутка о «бургере с русскими младенцами» вызвала бурную критику российских пользователей. Эта ситуация совпала с русофобским флешмобом на Украине, когда в киевском ресторане гости делили торт в форме младенца на российском триколоре, а в меню некоторых заведений появились провокационные блюда.

    На обвинения в адрес своих высказываний Зубарев ответил, что это «был просто юмор». Однако подписчики не раз отмечали другие спорные заявления стримера, например, его слова в мае 2023 года перед атакой ВСУ на Шебекино: «Пусть у вас все получится, ребята».

    Несмотря на украинское гражданство и связи с украинскими блогерами, в российской тусовке комиков и стримеров Зубарев занял заметное место. Его популярность в соцсетях достигает 8,5 млн подписчиков в TikTok и почти 1,5 млн в Telegram.

    Фильм «Скуф» снят кинокомпаниями SoFilm и Papini Prod. Режиссером и сопродюсером выступил Алексей Степанов, а название фильма принадлежит российскому ООО «София». В съемках приняли участие комики и блогеры, связанные с известными российскими и казахстанскими артистами. Авторы фильма не стали учитывать скандальное прошлое Зубарева при выборе его на главную роль.

    Ранее комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.

    После запрета на въезд Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Сабуров поручил своим юристам разобраться с ситуацией по поводу запрета на въезд в Россию.

    12 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Каллас высказалась против выборов на Украине

    Каллас выступила против проведения выборов на Украине

    Каллас высказалась против выборов на Украине
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Кая Каллас заявила, что большинство европейских стран закрепили в своих конституциях запрет на проведение выборов во время войны, передает EEAS.

    По ее словам, в условиях войны проведение выборов приводит к внутренним конфликтам между различными политическими силами, что отвлекает от борьбы с внешней угрозой.

    «Если проводить выборы, то всегда возникает борьба между разными фракциями, а когда есть внешние атаки, тогда невозможно проводить выборы, потому что противник снаружи, и все усилия должны быть направлены на противодействие ему», – подчеркнула Каллас.

    Она отметила, что проведение выборов в период войны является неправильным решением, даже если существует надежда на мир. Каллас также заявила, что не видит усилий со стороны России по достижению мира на данном этапе.

    Ранее Владимир Зеленский опроверг сообщения о планах объявить дату президентских выборов на Украине 24 февраля. Он сказал, что Украина готова к выборам, но их организация невозможна без гарантий безопасности для граждан.

    Financial Times заявила, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению.

    Сообщалось, что Владимир Зеленский поручил Раде найти способ организации выборов на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Зеленского по проведению выборов остаются неясными и официальных заявлений не последовало.

    11 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине
    Рютте допустил гарантии безопасности для России в соглашении по Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте допустил, что российские гарантии безопасности могут стать частью итогового мирного соглашения по Украине, затрагивающего территориальные вопросы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил возможность включения гарантий безопасности для России, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли итоговое мирное соглашение по Украине включать такие гарантии, сообщает РИА «Новости». По словам Рютте, подобное соглашение должно быть результатом координации между украинской и российской сторонами, США и союзниками.

    «В основном, все, что мы делаем под американским руководством, это объединение украинцев, россиян, США, совершенно очевидно, в тесной координации с союзниками, чтобы убедиться, что мы сможем положить конец войне. И это включает в себя то, что необходимо для восстановления Украины после войны, само мирное урегулирование, включая чувствительные вопросы, например, вокруг территории. И, в-третьих, я считаю очень важным вопрос о том, как мы можем быть уверены в том, что это не повторение Минских соглашений, и что сделка заключена. И есть очень сильные гарантии безопасности», – заявил Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО допустил возможность ввода войск альянса на Украину после заключения мира. В то же время в ходе визита в Киев 3 февраля Рютте предсказал необходимость для киевского режима принять трудные решения ради достижения мира.

    В свою очередь, МИД России отметил, что генеральный секретарь НАТО признал зависимость Западной Европы от поддержки Соединенных Штатов и отсутствие самостоятельности в оборонных вопросах.


    12 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    МИД объяснил список требований Каллас к России

    Захарова: ЕС нацелен любыми способами не допустить прекращения конфликта на Украине

    МИД объяснил список требований Каллас к России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о предложении главы евродипломатии Каи Каллас сформировать список требований ЕС к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Захарова заявила: «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что пока Европейский союз не осознает необходимость устранения первопричин конфликта, его роль в мирном урегулировании невозможно рассматривать. Она отметила, что устранение этих причин является вкладом в долгосрочную стабильность и безопасность Европы, а не уступкой России.

    По словам Захаровой, власти Украины делают ставку на перевооружение и продолжение конфликта, отвергая диалог с Россией. Она напомнила, что в период проведения международных встреч Киев только наращивает ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам на территории России, включая жилые дома, медучреждения и церкви.

    Представитель МИД РФ также заявила, что Москва открыта для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта. Позиция России по вопросу урегулирования и роли Европы в этом процессе остается неизменной и была не раз озвучена руководством страны на самом высоком уровне.

    В четверг глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов на Украине невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что Каллас намеренно выдвигает невыполнимые требования к Москве, чтобы исключить любую возможность мирного урегулирования конфликта.

    Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине.

    11 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Французский политик заявил о планах США по устранению Зеленского от власти

    Французский политик Филиппо заявил о планах Трампа отстранить Зеленского от власти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» считает, что Вашингтон стремится лишить Зеленского власти, чтобы ускорить мирные переговоры с Россией.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Дональд Трамп намерен отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной, пишет ТАСС. Такое мнение политик высказал после публикации Financial Times о давлении США на Киев с целью организации президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией.

    В соцсетях Филиппо назвал это катастрофой для Зеленского, подчеркнув, что украинский лидер удерживает власть уже два года без выборов. Политик также заявил: «Трамп хочет избавиться от Зеленского – препятствия для мира? Определенно похоже, что это так!»

    По информации Financial Times, оба голосования могут пройти до 15 мая. Издание сообщает, что администрация США настаивает на ускорении процесса для завершения украинского конфликта уже весной. Также отмечается, что Зеленский может объявить о проведении референдума и выборов 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Сергей Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Владимира Зеленского.

    Он также отметил, что европейские политики вместе с Владимиром Зеленским стремятся запутать американских переговорщиков, используя внутренние разногласия в США.

    Планы Владимира Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений по этому поводу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    11 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    Times: Украина хочет привлечь к выборам иностранные разведслужбы

    Tекст: Вера Басилая

    Киев намерен пригласить зарубежные разведслужбы для проверки сотрудников, отвечающих за выборы, чтобы избежать возможного «вмешательства России» в избирательный процесс, сообщает газета Times.

    По данным Times, Украина намерена привлечь иностранные разведывательные службы к процессу проведения возможных выборов, чтобы проверять местных сотрудников, ответственных за организацию голосования, передает РИА «Новости».

    По данным источника из украинской разведки, Киев также собирается обратиться к странам, предоставившим убежище украинцам, с просьбой содействовать в организации зарубежного голосования.

    В Times уточняют, что украинские власти рассчитывают на помощь зарубежных спецслужб для проверки чиновников, задействованных в избирательном процессе, и обеспечения прозрачности выборов. По мнению источников, такие меры должны предотвратить возможное вмешательство России в голосование.

    Владимир Зеленский поручил Раде найти способ организации выборов на Украине.

    The Financial Times сообщила, что Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Зеленского по проведению выборов на Украине остаются неясными, официальных заявлений пока нет.

    12 февраля 2026, 09:18 • Новости дня
    Из волгоградской Котлубани после ракетной атаки ВСУ эвакуировали жителей
    Из волгоградской Котлубани после ракетной атаки ВСУ эвакуировали жителей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возле поселка Котлубань Волгоградской области начали действовать два пункта временного размещения для жителей после украинской ракетной атаки, сообщили в администрации Городищенского района.

    Места для размещения людей оборудовали в районном Доме культуры и местной спортивной школе, передает ТАСС.

    Процесс вывоза жителей из населенного пункта уже подходит к концу, добавили в районной администрации.

    В этих двух ПВР дежурят медицинские работники, оказывается психологическая поддержка, есть специальные места для мам с маленькими детьми. Кроме того, их посетителям предоставят горячее питание.

    Ранее глава региона Андрей Бочаров сообщал, что жителей Котлубани начали эвакуировать из-за угрозы детонации в связи с пожаром на объекте Минобороны. Возгорание произошло после результате ракетной атаки.

    12 февраля 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Военный эксперт Кнутов: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»

    Эксперт: Украина могла ударить по волгоградской Котлубани ракетой ОТРК «Гром-2»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство работает стереотипно. Противник нанес удар по Волгоградской области с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2», запущенном из Харьковской области.

    «Так как российские военные системно демонстрируют умение противодействовать атакам дронов, противник, судя по всему, для эффекта неожиданности решил сделать ставку именно на ракетный удар в Волгоградской области», – предположил военный эксперт Юрий Кнутов.  Собеседник допустил, что ракеты были запущены из Харьковской области. Речь может идти о модернизированном ОТРК «Гром-2».

    «Возможно, где-нибудь в подземных цехах на Украине наладили производство этих ракет, доработали их дальность», – рассуждает эксперт. Он уточнил, что удару однозначно предшествовал сбор разведданных.

    «Не обошлось без западных спутников. Может быть, противник использовал и какую-то агентурную сеть. Зная, что объект, выбранный в качестве цели, имеет систему противовоздушной обороны, преимущественно ориентированную на беспилотную опасность, было принято решение нанести удар», – детализировал аналитик.

    Эксперт назвал действия украинской стороны «провокацией и эскалацией». «Киев не хочет подписывать какие-либо мирные соглашения. Удар по Волгоградской области был нанесен с единственной целью – обострить ситуацию для срыва переговоров», – предположил аналитик, добавив, что украинские власти работают стереотипно.

    «Ответ ВС России не заставит себя ждать. Военные вычислят предприятия, где собираются ракеты, в том числе «Гром-2», «Нептун», и нанесут удар. Так мы сделали в свое время с «Южмашем», а также с заводом по производству «Фламинго», – отметил спикер. Кроме того, продолжил эксперт, нужно создать рубеж противовоздушной обороны разного класса и назначения, который бы проходил от Черного до Балтийского моря.

    Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ракетной атаки на регион. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Жителей населенного пункта эвакуируют.

    «В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань», – приводит заявление Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

    Напомним, в ночь на 11 февраля регион подвергся атаке беспилотников. В Волжском была повреждена квартира в жилом доме, на территорию детского сада упал БПЛА. Кроме того, возник пожар на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, никто не пострадал. Минобороны в среду отчиталось об уничтожении 49 дронов над Волгоградской областью за ночь.

    В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над 13 регионами. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников ВСУ на город Мичуринск, в результате чего ранены два человека, повреждены здания.

    Напомним, Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет, в том числе западного производства. Удары преимущественно наносились по целям в Курской и Брянской областях. Но в декабре 2024 года атаке подверглась Ростовская область: с территории Украины были запущены ракеты ATACMS и Storm Shadow.

    Против них силы ПВО применили С-400, «Бук-М3» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью зенитчики сбили шесть ракет ATACMS и три Storm Shadow, еще одну удалось отклонить от объекта атаки, передавало издание РБК со ссылкой на Минобороны. В том же месяце противник атаковал аэродром в Таганроге шестью ракетами ATACMS.

    В ноябре 2025 года с территории Украины были выпущены четыре ракеты ATACMS по городу Воронежу. Все они были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь», приводил сообщение военного ведомства «Интерфакс».

    12 февраля 2026, 12:04 • Новости дня
    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине

    Сенатор Джабаров: Уход Зеленского и мир на Украине больно ударят по позициям руководства ЕС

    В Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергает проведение выборов на Украине до окончания конфликта из страха властей Евросоюза за собственное будущее. В честной электоральной кампании Владимир Зеленский с треском проиграет. Это может привести к подписанию мирного соглашения и разрушить карьеры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее команды, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Заявление Каллас о невозможности проведения выборов на Украине во время СВО – это чистой воды вмешательство в дела другого государства. Действия главы европейской дипломатии напрямую противоречат международно признанным правовым нормам», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Ирония заключается в том, что Брюссель сам любит безосновательно обвинять Россию и другие крупные страны в якобы нарушении европейского суверенитета. Вместе с тем, высокопоставленный дипломат Евросоюза находит уместным лезть не в свои дела, комментируя украинские электоральные процессы», – продолжил он.

    «Очевидно, в данном случае от лица Каллас говорят те, кто является ярыми сторонниками продолжения и эскалации конфликта против России. Они понимают, что в случае честных, прозрачных выборов команда Зеленского или его ставленники с треском проиграют», – отметил сенатор.

    «Если новый президент Украины прислушается к реальным запросам общества, он сделает все, чтобы подписать мирное соглашение. Это больно ударит по позициям руководства ЕС и, вероятно, приведет к отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и самой Каллас. Европейские налогоплательщики не простят им сотни потраченных впустую миллиардов», – указал парламентарий.

    «Поэтому заявление Каллас можно трактовать и как попытку, что называется, подстелить соломку руководству ЕС. Брюссель пытается заранее убедить общественность в том, что поражение Зеленского на потенциальных выборах якобы не соответствует запросам общества. Глава евродипломатии намекает, что кампания будет не честным волеизъявлением народа, а борьбой политических группировок», – резюмировал собеседник.

    Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас отвергла возможность проведения выборов на Украине до окончания боевых действий в зоне СВО, сообщает дипломатическая служба Евросоюза. «Выборы – это внутренняя борьба между различными группировками. А когда на вас нападают извне, вы просто не можете провести кампанию. Вам нужно концентрировать усилия, чтобы противостоять врагу», – сказала она.

    «Я думаю, проведение выборов в то время, когда конфликт все еще продолжается, определенно не является хорошим решением. Может быть, есть надежда на то, что боевые действия прекратятся. Но я не вижу, чтобы Россия действительно прилагала какие-либо усилия к установлению мира», – добавила она.

    Примечательно, что ранее Каллас также заявляла, что обнародует список требований к России по урегулированию конфликта на Украине. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что ЕС умышленно выдвигает нереалистичные требования.

    «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи... Всё это в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта», – пояснила Захарова.

    Накануне замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая сообщила, что украинские законодатели получили задачу от Банковой до конца месяца разработать предложения по проведению президентских выборов на фоне действующего военного положения.

    Financial Times писала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению. Сам он опроверг эти сообщения. По его словам, Украина готова к электоральной кампании, но ее организация невозможна без гарантий безопасности для граждан. Газета ВЗГЛЯД называла четыре условия устойчивого мира на Украине.

    12 февраля 2026, 05:29 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Мичуринск
    Украинские беспилотники атаковали Мичуринск
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ночной атаки беспилотников в Мичуринске в Тамбовской области повреждены объекты инфраструктуры, возникли возгорания, сообщил глава города Максим Харников. Глава региона Евгений Первышов сообщил, что по предварительной информации, пострадали два человека.

    «На наш город в ночь на 12 февраля была совершена террористическая атака», – заявил Харников в Telegram.

    Оперативные и специальные службы находятся на месте. Власти Мичуринска приняли решение отменить занятия во всех школах города 12 февраля из-за сложившейся ситуации.

    Харников отметил, что угроза беспилотников сохраняется и призвал жителей соблюдать меры безопасности. Он также напомнил о запрете на публикацию информации и материалов, связанных с последствиями атак и работой систем противовоздушной обороны.

    «В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин «Магнит». По предварительной информации, есть двое пострадавших», – сообщил Первышов в Telegram.

    Также он сообщил, что поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа, произошло возгорание в учебных мастерских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Волчья. Семь человек, включая ребенка, пострадали в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны вооруженных сил Украины в Белгородской области.

    12 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины
    Российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования большой дальности, а также беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам производства и хранения ударных БПЛА.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Кондратовки, Андреевки, Мирополья и Новодмитровки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Покровкой и Петропавловкой.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град» и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Боровой, Ковалевки и Нечволодовки Харьковской области.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, три брониемашины «Казак», четыре артиллерийских орудия и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Константиновки, Дмитровки, Юрковки и Никифоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, американскую бронемашину HMMWV и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, егерской, трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Гришино, Светлого, Белицкого, Кучерова Яра, Сергеевки ДНР, Новопавловки, Гавриловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, немецкий танк Leopard, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Горького, Ровного, Самойловки, Никольского, Чаривного, Розовки, Барвиновки Запорожской области и Тихого Днепропетровской области.

    При этом противник потерял свыше 390 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 бронемашин и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    За последние сутки ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    В понедельник ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине.

    12 февраля 2026, 06:58 • Новости дня
    «Искандер» и «Торнадо» нанесли удар по резервам ВСУ у Печенегов

    Tекст: Антон Антонов

    Расчеты ОТРК «Искандер» и РСЗО «Торнадо» группировки российских войск «Север» нанесли удар по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов в Харьковской области Украины.

    В результате атаки ВСУ потеряли до роты личного состава убитыми и ранеными, а также лишились реактивной системы залпового огня и до 20 грузовых автомобилей, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении российские войска продолжают планомерное продвижение вглубь обороны ВСУ, не снижая активности авиации и ракетных расчетов.

    Штурмовые группы «Северян» провели зачистку лесопосадок у Старицы, продвинувшись до 200 м, а в районе Симиновки – на двух участках на 100 м. В Волчанских Хуторах авиация атаковала позиции украинского пограничного отряда. На Хатненском участке уничтожены позиции ВСУ и обеспечено продвижение на 200 м.

    В Сумской области подразделения группировки «Север» за сутки продвинулись более чем на 900 м на восьми участках Сумского района, пяти Краснопольского и четырех Глуховского.

    Из-за дефицита личного состава командование ВСУ затребовало на передовую пограничников, несущих службу на границе с ЕС, чтобы восполнить потери.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV «Северян» наносили удары по выявленным позициям ВСУ в районе Рыжевки и Искрисковщины.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» в Харьковской области уничтожила чешскую РСЗО «Вампир» вооруженных сил Украины.

    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

    Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома. Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского

    Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

