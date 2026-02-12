Путин поручил Росимуществу усилить помощь властям новых регионов

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече в Кремле глава ведомства Вадим Яковенко доложил, что за последние три года Росимущество завершило работу по разграничению федеральной собственности в новых регионах, а сейчас помогает завершить распределение имущества между региональными и муниципальными уровнями, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул важность поддержки властей новых субъектов. «По максимуму надо помогать им брать в свои руки владение имуществом», – заявил президент.

Яковенко также сообщил, что в 2023-2025 годах Росимущество обеспечило поступление в бюджет России 1,5 трлн рублей. По итогам прошлого года ведомство перечислило в казну 638 млрд рублей, основная часть которых поступила за счет дивидендов от компаний с государственным участием, в том числе нефтегазового сектора и банков.

Росимущество находится в ведении Минфина, занимается управлением федеральным имуществом, организует приватизацию, а также реализует арестованное и конфискованное имущество, обращенное в собственность государства.

В прошлом году Путин подписал указ о передаче крупного пакета акций финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт» под контроль Росимущества.