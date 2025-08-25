Путин передал акции Fortum Росимуществу для временного управления

Путин поручил Росимуществу временно управлять акциями Fortum в Челябэнергоремонте

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин своим указом поручил Росимуществу принять под временное управление 314 949 тыс. обыкновенных акций финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт», передает ТАСС. В документе отмечается, что данная мера связана с необходимостью защиты от действий недружественных стран.

Fortum являлся единственным владельцем акций предприятия, который, согласно указу, теперь временно отстранен от управления. Решение о передаче пакета акций объясняется введением специальных мер по обеспечению экономической безопасности России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предприятия Росатома подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским компаниям на сумму, превышающую 227 млрд рублей. Fortum подал иск в гражданский суд Нидерландов против российского Forward Energo, обвиняя его в дефолте по займам на 600 млн евро.