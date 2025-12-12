Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
Взрыв повредил несколько домов и автомобили во дворе Твери
В результате сильного взрыва во дворе жилого дома в Твери были повреждены сразу несколько зданий и автомобили, также произошло возгорание.
Инцидент произошел во дворе жилого дома в Твери, сообщает корреспондент ТАСС.Несколько жилых зданий получили повреждения из-за взрыва, кроме того, пострадали находившиеся во дворе автомобили.
В доме повреждена одна из стен, а стекла из окон были выбиты до десятого этажа.
На месте происшествия началось возгорание, которое ликвидируют спасатели, а пожарные осматривают пострадавшие квартиры и разбирают завалы.
Специалисты устанавливают причину случившегося, информация по пострадавшим на данный момент уточняется.
