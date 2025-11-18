В доме на севере Казани взорвался газ

Мужчина погиб в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Казани

Tекст: Тимур Шайдуллин

Взрыв газа произошел в одной из квартир девятиэтажного дома по адресу Лукина, 1, в Авиастроительном районе Казани. Жильцов дома эвакуировали, погиб хозяин квартиры, где случился взрыв, сообщили в телеграм-канале прокуратуры Татарстана.

По данным ГУ МЧС России по РТ, пожар возник на балконе квартиры на седьмом этаже, где во время разбора сгоревших конструкций нашли тело мужчины. Площадь возгорания составила 5 кв. метров. Соседняя квартира также пострадала от огня. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ сообщили, что газовый котел в квартире отсутствовал.

Прокуратура Авиастроительного района Казани начала проверку обстоятельств взрыва и пожара, подтвердив, что причиной стал хлопок газовоздушной смеси. Для выяснения обстоятельств происшествия на место выехали руководители районной прокуратуры и профильные специалисты.

Прокуратура проверит законность обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования и определит необходимость принятия дополнительных мер реагирования по итогам надзорных мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 ноября в гаражном кооперативе «Гудок» в Набережных Челнах Татарстана произошел взрыв газа при приготовлении пищи, пострадали пять человек.

В поселке Куркино Тульской области в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме обрушился подъезд и пострадали люди.

В октябре в многоквартирном доме в Сочи после взрыва бытового газа ввели локальный режим ЧС, погиб подросток.