Байден «прощался» с Украиной за два дня до начала СВО

Кулеба рассказал о прощании Байдена с Украиной за два дня до начала СВО
За два дня до начала спецоперации на Украине экс-президент США Джо Байден провёл с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встречу, оставив у украинского политика ощущение прощания.
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вспомнил беседу с экс-президентом США Джо Байденом, которая состоялась за два дня до спецоперации на Украине. Встреча прошла 22 февраля 2022 года в Вашингтоне и, по словам Кулебы, была крайне пессимистичной. Американские разведчики во время разговора показали Кулебе точные координаты, где российские танки уже готовились к пересечению границы, передают «Вести».
Атмосферу встречи экс-министр охарактеризовал как схожую с диалогом между врачом и смертельно больным пациентом. «Когда я выходил из Овального кабинета, у меня было ощущение, что Байден прощается как со мной, так и с народом Украины», – заявил Кулеба.
Ранее британские СМИ писали, что в 2021 году взволнованный Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину из-за обеспокоенности разведданными о возможных военных действиях на Украине.