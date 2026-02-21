На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.20 комментариев
Индия ввела запрет на прямую работу клиник со страховщиками России
В Индии запретили прямые договоры клиник с ассистансами из России
Индийские коммерческие клиники с 2026 года больше не смогут напрямую сотрудничать с российскими компаниями-ассистансами, что связано с санкционным давлением, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Индия неожиданно ввела запрет на прямое сотрудничество своих коммерческих клиник с российскими компаниями-ассистансами, сообщает АТОР. Ранее подобные ограничения действовали только для государственных медучреждений страны, а теперь они распространяются и на частный сектор. В АТОР предположили, что это связано с санкционным давлением.
Директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева пояснила, что ранее в частных индийских клиниках работала стандартная схема оплаты лечения через ассистанс. Теперь же гарантии для российских ассистанс-компаний заблокированы, а прямые договоры аннулированы, из-за чего система поддержки информирует клиентов о необходимости самостоятельной оплаты услуг.
По словам Алчеевой, медицинская помощь туристам в Индии продолжает оказываться в полном объеме, но оплата теперь будет организована через местные ассистанс-компании, с которыми уже заключаются новые договоры. Она добавила, что подобная схема взаимодействия с российскими страховщиками уже действует на Кубе и в Доминикане.
Сегодня в ряде телеграм-каналов была опубликована информация о том, что в Индии умерла российская туристка, при этом страховая компания настаивала на самостоятельной оплате счетов индийского госпиталя.
В АТОР отметили, что компания «ЕВРОИНС Туристическое страхование» подтвердила выполнение обязательств по смерти туристки: счета клиники будут оплачены, а репатриация будет организована за счет страховщика. Алчеева подчеркнула, что качество медицинского обслуживания российских туристов не пострадает, однако российским страховщикам придется перестраивать свои рабочие процессы и перезаключать множество договоров.
Ранее посол Индии в России Винай Кумар заявил, что страна может ввести 30-дневный безвизовый режим для туристических групп из России. До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил договоренность о запуске такого безвизового режима на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
Посол Индии также отмечал, что индийские и российские ведомства рассматривают возможность упростить проведение финансовых операций для туристов и студентов обеих стран.