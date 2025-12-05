Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией

Моди: Россия и Индия введут 30-дневный безвизовый режим для туристических групп

Tекст: Вера Басилая

Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп, пишут «Ведомости». Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры прошли в Хайдарабадском дворце в Дели.

Моди также рассказал, что Россия и Индия договорились усилить сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах. По его словам, 25 лет назад Путин заложил фундамент стратегического партнерства между двумя странами. По итогам встречи стороны обменялись соглашениями, направленными на развитие сотрудничества.

Президент России Владимир Путин отметил, что туристический обмен между Россией и Индией продолжает расти с каждым годом, передает ТАСС.

«Наши народы на протяжении веков проявляют искренний интерес к традициям, истории и духовным ценностям друг друга. Активно развиваются научно-образовательные контакты, обмены по линии молодежных и общественных кругов. Неизменным успехом пользуются регулярно проводимые перекрестные фестивали российского и индийского кино», – заявио Путин.

Кроме того, президент России сообщил, что сегодня в Индии начинает работу российский телеканал RT. По его мнению, запуск канала позволит индийским зрителям ближе познакомиться с Россией, ее культурой и текущими событиями.

Ранее президент России отменил визы для граждан Китая.

Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для всех держателей паспортов.

Напомним, Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Политолог Станислав Ткаченко отметил, что торжественный прием Путина в Индии стал сигналом для Вашингтона.

