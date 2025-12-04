Путин указал, что Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны

Путин: Россия делится технологиями с Индией в сфере обороны

Tекст: Антон Антонов

«Мы не просто продаем, мы делимся технологиями [с Индией], а это очень редкий случай в сфере военно-технического сотрудничества, который говорит об уровне нашего доверия межгосударственного и доверия между народами, я бы так сказал», – приводит слова Путина ТАСС со ссылкой на India Today.

Президент подчеркнул, что номенклатура совместных оборонных проектов очень широка и охватывает кораблестроение, ракетостроение и производство самолетов.

Путин охарактеризовал Индию как «надежного и особо доверительного партнера» России в оборонно-промышленном комплексе. Он отдельно выделил, что отношения Москвы и Дели носят особое качество, выходящее за стандартные схемы торговли.

Отдельно Путин указал, что партнерство России и Индии в энергетике «не связано с текущей конъюнктурой» и началось еще до событий на Украине. По его словам, такие связи строились годами – инвестиции российских компаний в перерабатывающий сектор Индии стали одной из причин, которые сделали страну крупным поставщиком нефтепродуктов на европейский рынок. Президент добавил, что давление по ограничению индийских возможностей носит исключительно политический характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России заявил, что поставки российских энергоресурсов в Индию осуществляются стабильно, а индийские покупатели считаются надежными партнерами. Министры обороны двух стран во время переговоров обсудили вопросы по развитию сотрудничества в сфере военной техники и доверительных стратегических отношений.