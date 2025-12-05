Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Опубликованы кадры церемонии встречи Путина в Нью-Дели
Торжественная встреча президента России Владимира Путина прошла у президентского дворца в Нью-Дели с участием военных соединений Индии, следует из кадров видео церемонии.
Кадры торжественной встречи президента России Владимира Путина на площади у президентского дворца в Нью-Дели были опубликованы в официальном Telegram-канале Кремля.
На кадрах видео показан почетный караул, сформированный из военнослужащих индийской армии, военно-воздушных и военно-морских сил. Прозвучали государственные гимны России и Индии.
На мероприятии присутствовали официальные лица Индии. Церемония сопровождалась строевым прохождением и исполнением национальных мелодий.
Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером четвертого декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.
Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.
Президент России передвигается по Нью-Дели на лимузине Aurus Senat.
После торжественной встречи Путин возложил венок к мемориалу Ганди в Нью-Дели.