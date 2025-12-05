Итальянский бизнес захотел вернуться в Россию

Глава GIM Торрембини: Итальянский бизнес заинтересован в возвращении в Россию

Tекст: Антон Антонов

«Запрос есть, но просто они не могут – очень сложно. Куча ограничений, санкции и так далее», – приводят его слова «Известия».

Торрембини отметил, что итальянские организации лишены возможности вывести из России прибыль на сумму более 1 млрд евро. Это связано с введением антироссийских санкций со стороны Евросоюза и вводом контрмер России.

«Они сделали инвестиции, получают прибыль, но не могут вернуть проценты – это потери», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что для достижения мира Европа должна будет снять свои санкции с России.

Французские и немецкие компании обсуждают возможное возвращение Газпрома на европейский рынок газа. Южнокорейская компания LG Electronics перезапустила свой московский завод, а главы крупнейших мировых энергетических трейдеров Vitol, Trafigura и Gunvor публично заявили о намерении вернуться в Россию.