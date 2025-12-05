Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Итальянский бизнес захотел вернуться в Россию
Глава GIM Торрембини: Итальянский бизнес заинтересован в возвращении в Россию
Бизнес из Италии заинтересован в возвращении и увеличении своего присутствия в России, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa Витторио Торрембини.
«Запрос есть, но просто они не могут – очень сложно. Куча ограничений, санкции и так далее», – приводят его слова «Известия».
Торрембини отметил, что итальянские организации лишены возможности вывести из России прибыль на сумму более 1 млрд евро. Это связано с введением антироссийских санкций со стороны Евросоюза и вводом контрмер России.
«Они сделали инвестиции, получают прибыль, но не могут вернуть проценты – это потери», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что для достижения мира Европа должна будет снять свои санкции с России.
Французские и немецкие компании обсуждают возможное возвращение Газпрома на европейский рынок газа. Южнокорейская компания LG Electronics перезапустила свой московский завод, а главы крупнейших мировых энергетических трейдеров Vitol, Trafigura и Gunvor публично заявили о намерении вернуться в Россию.