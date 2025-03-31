Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией – невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны, прежде всего, для наших врагов.0 комментариев
Западные компании все меньше боятся Россию
Уровень токсичности России снижается прямо на глазах. Западные компании стали уже официально говорить о том, что хотели бы вернуться в Россию, а некоторые даже предпринимают для этого действия. Южнокорейская LG Electronics провела пробный перезапуск своего московского завода. Публично о желании вернуться в Россию заявили главы крупнейших энергетических трейдеров Vitol, Trafigura и Gunvor. Кто же создаст столь важный прецедент?
Еще месяц назад, когда только начались первые контакты США и России, о желании вернуться в Россию СМИ писали только со ссылкой на источники в компаниях, а сам бизнес старался обходить щекотливую тему. Теперь же западные компании все чаще выпускают официальные сообщения о желании вернуть российский бизнес.
Южнокорейская компания LG Electronics рассказала, что провела пробный перезапуск своего московского завода по производству стиральных машин и холодильников. Представитель компании пояснил, что в отличие от Hyundai, вопрос о продаже российского филиала компании не возникал. После начала конфликта на Украине производство в России было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск.
По его словам, решение о дальнейшей работе российского филиала LG зависит не только от позиции компании, но и от межправительственных договоренностей между Южной Корей и Россией. Поэтому компания в ожидании.
Планы о возвращению в Россию не скрывают также в автомобильном концерне Hyundai.
Более того, публично о своем желании вернуться в Россию заявили главы международных энергетических трейдеров Vitol, Trafigura, Gunvor и Mercuria Energy Trading
на саммите FT Commodities в Швейцарии. До 2022 года именно они занимались торговлей российской нефти, и хотели бы вернуться к этому в случае отмены санкций. Однако, как говорит глава международного трейдера Trafigura Ричард Холтам, так как в компании работает много британцев, то снятия одних лишь американских санкций может оказаться недостаточно. А гендиректор Vitol Рассел Харди говорит, что возвращение может занять год или два, хотя не исключает, что может ошибаться, и все произойдет быстрее. При этом, международные трейдеры переживают, что их услуги могут не понадобиться России, что Россия может не захотеть возвращаться к статус-кво, как было до СВО.
Что касается ситуации на рынке бытовой техники, то после снижения продаж в 2022-2023 годах, рынок восстановился и в 2024 году показал рост. Решить вопрос удалось в том числе благодаря налаживанию параллельного импорта.
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«Значимого дефицита или системных проблем на рынке бытовой техники не наблюдается. Практически вся номенклатура, необходимая для создания комфортной среды обитания российских семей, присутствует, пусть она теперь и представлена брендами, о которых до начала санкционного ралли мало кто знал», - говорит Максим Максимов, доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Плеханова.
По его данным, сегодня российские компании в той или иной степени контролируют более 50% брендов, представленных в розничной торговле. Среди наиболее значимых это Weissgauff, Polaris, Scarlett и Kitfort. «В сегменте крупной бытовой техники в 2024 году Weissgauff вообще захватил лидерство с долей близкой к 1/5 всего рынка, а в сегменте малой техники с долей в 14% первое место занимает Polaris. Более того, по оценкам профильных ресурсов, российские производители отправили на экспорт более 2 млн единиц бытовой техники. Основные адресаты, кроме стран СНГ, это Иран, Турция, Индия и африканские государства», - отмечает Максимов.
Элитный сегмент бытовой техники, по его словам, конечно, по-прежнему завозится через схемы параллельного импорта, что повышает стоимость и усложняет сервисное обслуживание, но это не критично.
Что касается международных нефтегазовых трейдеров, то они не зря переживают о том, что могут быть не нужны России.
«Для России возвращение международных нефтетрейдеров было бы выгодно только в том случае, если бы они создали прецедент, то есть первыми вернулись в России. Тогда следующие компании будут смелее, и смогут прийти те компании, которые нам реально нужны»,
- считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).
По его словам, с экономической точки зрения крупные мировые трейдеры могут быть интересны России только с точки зрения того, что они обладают огромными финансовыми ресурсами, которые они могли бы вкладывать в российские проекты условной «Роснефти« и «Новатэка», покупать доли в наших компаниях, просто кредитовать (если снимут ограничения) и т.д.
«Но по большому счету с точки зрения компаний и государства эти трейдеры, конечно, нам не нужны. Российские компании создали свою систему трейдинга, работают через дочерние компании. Им невыгодно пускать на этот рынок глобальных игроков, и платить за услуги им.
Раньше мы на сторону отдавали колоссальные деньги именно на сопутствующие бизнесы - на услуги трейдинга, страхование перевозок и на сами перевозки российской нефти. Это миллиарды и даже десятки миллиардов долларов. Теперь, когда мы все это делаем сами, зачем нам снова отдавать эти деньги кому-то на сторону,
да еще и западным странам? В этом нет никакой необходимости», - считает Игорь Юшков.
Когда санкции снимут, то вся токсичность оказания России услуг трейдинга, страхования и перевозок уйдет, а значит и стоимость этих услуг у российских и азиатских компаний снизится, добавляет эксперт. При свободном выборе компаний, оказывающих подобные услуги, у крупных западных игроков нет никаких преимуществ.
«С точки зрения государства это вообще вредно. Не исключено что будут созданы определенные обременения для подобного возврата западных компаний на российский рынок. С политической точки зрения государство может рекомендовать своим компаниям не возвращаться к сотрудничеству с этими западными структурами», - заключает эксперт ФНЭБ.
Максим Максимов из РЭУ также считает, что каждый из этих кейсов следует рассматривать достаточно взвешенно и непременно учитывать не только текущий момент, но и стратегическую перспективу. Во-первых, надо оценить, какие потери понесла наша экономика от выхода компании. Во-вторых, проанализировать, что даст возврат иностранца российскому бизнесу, говорит эксперт. В-третьих, для уникальных для нашей действительно компаний надо прописать их участие в технологическом развитии нашей экономики, считает эксперт.
«Отечественный рынок автотранспорта, например, вполне может приобрести новые драйверы развития, если корейцы из Huindai вернутся не только с готовой продукцией или конвейерной сборкой, но и с необходимыми нам технологиями для создания производств, обеспечивающих запасными частями как продукцию российского автопрома, так и широкую линейку эксплуатируемых в России зарубежных авто», - заключает Максимов.