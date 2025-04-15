Европейский бизнес ищет спасения от США в российском газе

Tекст: Ольга Самофалова

Французские и немецкие компании заговорили о возвращении Газпрома на европейский рынок газа.

«Если на Украине установится разумный мир, мы могли бы вернуться к поставкам в объеме 60 миллиардов кубометров, может быть, 70 в год, включая СПГ», — сказал в интервью Reuters Дидье Олло, исполнительный вице-президент французской компании Engie, которая раньше была одним из крупнейших покупателей газа Газпрома. Этой компанией частично владеет французское государство. По словам Олло, Россия могла бы обеспечить около 20–25% потребностей ЕС, что меньше 40% до начала конфликта.

«Европа никогда не вернется к импорту 150 миллиардов кубометров газа из России, как это было до военного конфликта. Но я бы поставил на то, что 70 миллиардов кубометров приемлемы», - заявил глава французской нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

При этом, он указал на опасность чрезмерной зависимости Европы от американского газа. «Нам нужно диверсифицировать маршруты, а не полагаться только на один или два», - сказал Пуанне Reuters. Total выступает трейдером и продает Европе СПГ из США, а также из России СПГ от «Новатэка».

Отношения США с Европой в этом году сильно испортились после начала президентства Трампа, который использует энергетику в качестве орудия в торговых переговорах. Европейские компании опасаются, что зависимость от США стала еще одной уязвимостью, пишет Reuters.

На прошлой неделе Трамп не только отклонил предложение Брюсселя отменить автомобильные и промышленные пошлины. Он еще и потребовал от ЕС начать закупать американских энергоносителей на 350 млрд долларов, только тогда европейцы смогут избежать новых пошлин. Цифра огромная, учитывая, что ЕС в 2024 году импортировал всех энергетических товаров (и нефти, и газа, и угля, и нефтепродуктов) на 400 млрд долларов. Получается, чтобы выполнить требование Трампа, Евросоюзу надо покупать все эти энергоресурсы только у США, ни у кого больше. И еще на 50 млрд долларов нарастить поставки. Проблема в том, что у США нет столько ни нефти, ни газа, чтобы стать единственным поставщиком. Даже с учетом роста мощностей заводов СПГ в США к 2028 году. Не говоря уже о том, что зависимость от одного поставщика - это самый страшный сон Евросоюза.

Тарифная война усилила обеспокоенность Европы по поводу зависимости от американского газа, говорит Татьяна Митрова, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

«Все сложнее считать американский сжиженный природный газ нейтральным товаром: в какой-то момент он может стать геополитическим инструментом»,

— считает она. США могут сократить экспорт сжиженного природного газа в случае обострения торговой войны, не исключает Арне Ломанн Расмуссен, главный аналитик Global Risk Management. Высокопоставленный дипломат ЕС, говоривший на условиях анонимности, согласился с этим, заявив, что никто не может исключать «использование этого рычага», передает Reuters.

Что касается Германии, то российский газ помогал ей развивать свою промышленность, которая оказалась в кризисе и никак не может из него выйти. Экономика всей Германии уже два года подряд находится в рецессии из-за продолжающейся деиндустриализации. Но еще остались заводы, которые ждут возвращения российского газа как последнюю надежду. Так, в химическом парке Леуна, одном из крупнейших химических кластеров Германии, где расположены заводы Dow Chemical и Shell, некоторые производители говорят, что российский газ должен вернуться как можно скорее. «Мы переживаем серьезный кризис и не можем ждать», - говорит Кристоф Гюнтер, управляющий директор InfraLeuna, оператор парка.

Немецкая химическая промышленность сокращает рабочие места пять кварталов подряд, чего не было десятилетиями. Раньше Россия обеспечивала 60% местных потребностей, в основном по трубопроводу «Северный поток-1», который был взорван в 2022 году. «Повторное открытие трубопроводов снизит цены больше, чем любые существующие программы субсидирования», — говорит Гюнтер, добавляя, что это все еще запретная тема в стране.

«Ценность российского газа для Европы была не в том, что он всегда был дешевле СПГ. Для немцев и австрийцев, возможно, были скидки, но лишь потому, что Газпром участвовал в капитале их сбытовых компаний, а они - в добычных проектах Газпрома. Но в целом Газпром поставлял газ в Европу по обычным рыночным ценам.

Почему тогда европейские компании хотят вернуть российский газ, и почему он ассоциируется у них с низкими ценами? Потому что если бы сейчас из России приходили достаточные объемы газа, то это усилило бы конкуренцию на европейском рынке, и весь газ подешевел бы.

Европейские газовый рынок насытился бы, и цены снизились бы на любой газ, будь то норвежский газ или СПГ. Вот чего хотят европейский компании», - объясняет Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Кроме того, он напоминает, что Газпром выступал на европейском рынке гарантирующим поставщиком. Это значит, что когда европейским покупателям нужны были дополнительные объемы газа сверх тех объемов, что прописаны в долгосрочных контрактах, то Газпром без промедления поставлял больше. Это позволяло избегать резких ценовых скачков. Более того, поставлял дополнительные объемы десятилетиями (до 2021 года) по условиям долгосрочных контрактов, а не краткосрочных, которые всегда являются более выгодными. Краткосрочный контракт на допобъемы логично выполнять по обычным рыночным ценам, которые на спотовом рынке. В долгосрочных контрактах Газпрома цена высчитывалась из средней спотовой цены с лагом в месяц или три месяца.

«Сейчас ситуация на европейском газовом рынке довольно сложная. Во-первых, у них не восстанавливается объем потребления газа, который начал падать в 2021 году на фоне роста цен выше 1000 долларов за тысячу кубометров. В 2022 году был ценовой пик, когда тысяча кубов стоила несколько тысяч долларов, в 2023 году произошло снижение цены, но они по-прежнему были довольно высокие. Но в 2024 году цены стабилизировались на уровне многолетних средних значений. Но к восстановлению потребления газа это не привело», - говорит эксперт ФНЭБ.

В этом году ситуация усугубилась тем, что цены на газ не упали с окончанием отопительного сезона, как обычно. Причина в том, что европейцы проели большие объемы газа из подземных газовых хранилищ (ПХГ), и заполненность оказалась на минимальном уровне в 35% (в прошлые года было 50%). При этом, ЕК не удовлетворила просьбу своих компаний снизить норматив по заполняемости ПХГ в не менее 90% к началу отопительного сезона. «Получается, что европейцам придется весь год много закачивать газа в подземные хранилища. Это будет поддерживать спрос на газ на протяжении всего 2025 года, а значит и цены будут высокими на протяжении всего 2025 года. Плюс у ЕС появилась нагрузка в виде Украины, которая либо из-за опустошения своих подземных хранилищ, либо из-за повреждений, стала много импортировать газа из Европы, то есть дополнительно опустошать подземные хранилища европейцев. Украина всегда хотела сама предоставлять европейцам услуги по хранению их газа, но в этом году все было ровно наоборот», - рассказывает Игорь Юшков.

Из России в Европу есть три законсервированных маршрута. Это система газопроводов «Северный поток-1« и «Северный поток-2», «Ямал-Европа» через Польшу и украинская газотранспортная система.

Чтобы вернуть в работу «Северный поток-1», сначала потребуется решить вопрос с арбитражем, говорит Юшков. Дело в том, что ряд европейских компаний обвинили Газпром в невыполнении контрактов, и некоторые арбитражи встали не сторону истцов. Поэтому есть опасения, что как только новые объемы российского газа пойдут в Европу, то эти европейские компании потребуют его в счет погашения долга, чего Газпрому не хотелось бы.

Во-вторых, отмечает эксперт, в случае с «Северным потоком-1» потребуется решить также вопрос с ремонтом турбин Siemens, которые производится в Канаде. Еще до подрыва потоков, «Северный поток-1» сокращал прокачку из-за невозможности ремонта этих турбин из-за санкций.

Следующим этапом станет анализ возможности восстановления линейных трубопроводов «Северного потока-1», которые законсервированы больше двух лет с момента подрыва.

«Проще запустить уцелевшую нитку «Северного потока-2» мощностью 27,5 млрд кубометров. Там нужно только выдать разрешение на ввод в эксплуатацию. И решить вопрос с тем, будут ли против трубы действовать нормы Третьего энергопакета.

По этим нормам половина трубы будет простаивать, то есть возможности прокачки снизятся в два раза до 14 млрд кубов», - говорит Игорь Юшков.

Чтобы запустить газопровод «Ямал-Европа», идущий через Польшу, Варшава должна вернуть Газпрому его долю в Europol Gaz - операторе польского участка газопровода. Если поляки пойдут на это, то Россия снимет санкции с Europol Gaz, и Газпром сможет качать газ.

«Ситуация с восстановлением украинского транзита самая сложная. Южный маршрут (ГИС «Сохрановка») Украина остановила еще в 2022 году, так как он проходит через ЛНР. Северный маршрут (ГИС «Суджа») отремонтировать не проблема, но политической воли Украины пустить по нему газ нет», - говорит Юшков.

Чтобы выйти на озвученные 70 млрд кубометров газа в год вместе с СПГ достаточно, на самом деле, запустить какой-то один из этих маршрутов. Россия поставляет в Европу ямальский СПГ в объеме 20-22 млрд кубометров. Еще 17 млрд кубометров газа идут через «Турецкий поток». Это уже 37-39 млрд кубов. То есть речь идет об увеличении поставок на 31-33 млрд кубометров в год. Достаточно запустить уцелевшую нитку «Северного потока-2», и разрешить работать на полную мощность. Труба может превысить проектную мощность и прокачивать как раз эти 30 с лишним миллиардов, считает Юшков.

Впрочем, пока о возвращении российского газа говорят только европейские компании, а не политики. «Мы видим, что с политической точки зрения противостояние ЕС и России ужесточается, а политики правят балом, европейский бизнес они сейчас слушать не будут. Должен завершиться конфликт на Украине, тогда появятся какие-то шансы на изменение ситуации», - заключает Юшков.