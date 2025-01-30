Кому могут продать «Северный поток – 2»

Tекст: Ольга Самофалова

Оператор газопровода «Северный поток – 2» компания Nord Stream 2 AG допускает продажу трубопровода для выплат задолженностей кредиторам. Это следует из опубликованного решения суда швейцарского кантона Цуг.

Подобная мера по продаже газопровода или реструктуризации компании помогла бы удовлетворить требования крупных инвесторов проекта, говорится в решении суда.

При этом мораторий на банкротство компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток – 2», постоянно продлевается в порядке исключения. Окончательно мораторий был продлен до 9 мая. Компания в течение 60 дней с момента решения суда обязана выплатить долги всем кредиторам, иначе она будет признана банкротом. Отмечается, что банкротство поставит нескольких кредиторов в весьма затруднительное положение и лишит других кредиторов значительных сумм.

Кроме того, на днях энергетическое агентство Дании выдало разрешение на консервацию трубопровода «Северный поток – 2». По данным Reuters, на консервацию может уйти две-три недели, и она планируется во втором или третьем квартале этого года. Поврежденный газопровод будет сохранен путем установки на каждом открытом конце трубы специальных заглушек, которые предотвратят дальнейший выброс газа и попадание насыщенной кислородом морской воды.

Обе ветки «Северного потока – 1» и одна ветка «Северного потока – 2» были подорваны в сентябре 2022 года. Все эти действия Европы как будто оставляют шанс газопроводу быть использованным в будущем.

Крупные кредиторы, которым задолжал оператор газопровода, – это пять европейских компаний, которые вложились в этот проект. Это французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и германские компании Uniper и Wintershall. Сначала они должны были стать акционерами совместного проекта наравне с Газпромом с долей в 50%. Однако антимонопольный комитет Польши заблокировал эту сделку, и ее пришлось отменить. В итоге европейские компании вложили эти деньги в виде кредитов. Речь идет о почти 5 млрд евро, по 950 млн евро от каждого европейского партнера.

«Оператор газопровода должен был начать выплачивать кредиты при запуске газопровода, когда Газпром платил бы за прокачку газа, и компания получала бы прибыль. Однако газопровод так и не заработал, прибыли нет, и платить нечем. Формально эту кредиторскую задолженность уже списали, но это значит, что оператор ГТС не должен платить», – поясняет Игорь Юшков.

Впрочем, шансы на то, что европейские кредиторы смогут вернуть свои вложения, по его мнению, невелики.

Желающих участвовать в выкупе газопроводов найдется немного. Юшков полагает, что главным, если не единственным, претендентом будет Газпром. Потому что в отношении «Северного потока – 2» действуют санкции США. Это значит, что западным компаниям для участия в сделке потребуется сначала получить разрешение от санкционного регулятора США.

«Единственный физический актив оператора Nord Stream 2 AG – это газопроводы, которые проходят по дну Балтийского моря. Одна ветка рабочая, другая – подорвана, разрешения на эксплуатацию нет, газопровод не работает и генерирует убытки, и не факт, что когда-то заработает. Это очень рискованная сделка, поэтому будет очень большой дисконт и низкая цена»,

– говорит Юшков.

Эта сделка может быть интересна только Газпрому. «Газпром может выкупить трубопровод у своей дочерней компании и перевести его в собственность другой своей дочерней компании. Или газопровод купит российская компания, которая формально не будет иметь никакого отношения к Газпрому, но когда санкции снимут, Газпром вернет этот актив себе обратно. Вырученная от сделки небольшая сумма денег будет поделена между всеми кредиторами. Что-то достанется мелким кредиторам, но крупным – копейки. Зато Газпром таким образом легально очистится от этих кредитов, его структуры не будут никому должны. При этом газопроводы останутся у него. Если когда-нибудь «Северный поток – 2» заработает, то Газпрому уже не надо будет ничего отдавать европейским кредиторам, он будет просто зарабатывать на поставке газа», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

Пропускная способность уцелевшей нитки «Северного потока – 2» составляет 27,5 млрд кубометров. В 2024 году Газпром поставил в ЕС примерно столько же. В этом году из-за остановки украинского транзита поставки сократятся вдвое.

«Мы не видим возможности для скорого начала поставок российского газа в Европу по данному газопроводу, но сохранение инфраструктуры позволит рассчитывать на возвращение Газпрома на премиальный европейский рынок в долгосрочной перспективе. Новость указывает на сохранение желания европейских стран закупать более дешевый российский газ после нормализации отношений», – считают аналитики «БКС Мир инвестиций».

Если Германия все еще надеется вернуть себе дешевый российский газ, то договариваться с Газпромом придется.

«Морскую часть газопровода невозможно использовать для иных целей, кроме как для поставок газа из России. Реставрация «Северных потоков» также в интересах Газпрома.

В том числе потому, что это предотвратит обесценение затрат также на строительство подводящей инфраструктуры. В России это газопроводы «Бованенково-Ухта» и «Ухта-Грязовец», а в Европе – газопровод OPAL», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов и сырья OPEN OIL MARKET.