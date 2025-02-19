С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.7 комментариев
Лавров: Санкции против БРИКС нарушат нормы ВТО
Лавров заявил, что санкции против БРИКС нарушат нормы Всемирной торговой организации
Санкции Запада против БРИКС из-за альтернативных платежных систем нарушат все нормы ВТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме, заявил, что введение Западом санкций против стран БРИКС будет нарушением всех норм Всемирной торговой организации (ВТО), передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия активно участвует в разработке инициатив, которые повысят устойчивость БРИКС к внешним шокам.
По его словам, многие хотят затормозить развитие мощного объединения, но честная конкуренция была бы правильным подходом. Он заметил, что введение санкций, тарифов или отлучение от банковских систем, которые контролирует Запад, будет являться не конкурентной борьбой, а нарушением норм ВТО.
Лавров также отметил, что альтернативные платежные платформы, разрабатываемые в рамках БРИКС, являются инициативами, в которых Россия принимает активное участие. Эти инициативы направлены на повышение устойчивости к внешним экономическим вызовам и могут стать альтернативой существующим системам, контролируемым западными странами.
Ранее сообщалось, что США намерены вводить ответные меры против стран, применяющих нетарифные методы торгового регулирования и создающих барьеры для американских товаров.
Президент США заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз введения стопроцентных пошлин, если объединение попытается играть с долларом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что БРИКС не планирует создание собственной валюты, а речь идет о формировании совместных инвестиционных платформ для реализации взаимных и третьестрановых инвестиций.