Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards

Названы лучшие сорта пива мира по итогам World Beer Awards 2026

Организаторы престижной премии World Beer Awards 2026 объявили 11 победителей, которых признали лучшими в мире в своих категориях, передает Forbes. Награды достались пивоварам из Англии, Канады, Бразилии, Бельгии, Германии, Франции, Молдавии и Китая.

Конкурс World Beer Awards проводится с 2007 года. Сначала напитки оцениваются в рамках национальных и стилевых категорий, после чего победители проходят следующие этапы отбора. В финале определяются лучшие представители 11 основных категорий.

Главную награду в категории темного пива получило английское Harvey’s Lewes Castle Brown Ale. Это коричневый эль крепостью 4,8%, при производстве которого используются обжаренный солод и темный сахар. Во вкусе напитка отмечаются кофейные, лакричные и ореховые оттенки, а также горьковатое послевкусие.

Лучшим ароматизированным пивом стало канадское Le Trou Du Diable Le Coq – Brassin Special из Квебека. Напиток сначала победил в категории ароматизированного дикого и кислого пива, а затем получил высшую награду среди всех ароматизированных сортов.

В категории IPA первое место заняло бразильское Landel Atras do Bloco. Пиво крепостью 7,5% выполнено в стиле hazy IPA и подвергается двойному сухому охмелению сортами Mosaic, Cascade и Citra. Это придает напитку выраженные тропические и цитрусовые ноты.

Лучшим лагером признали бельгийское Bavik Super Pils. Пиво производится исключительно из солода и ароматических хмелей, а затем проходит холодное созревание. Жюри выделило его сухой вкус и выраженный хмелевой характер.

Еще одну награду Британии принесло Twice Brewed Pitch Black, ставшее лучшим пивом средней крепости. В этой категории оцениваются напитки, сочетающие насыщенный вкус с относительно небольшим содержанием алкоголя.

Лучшим безалкогольным и слабоалкогольным пивом назвали немецкое Maisel’s Weisse Alkoholfrei. Пшеничный напиток смог обойти участников из разных стилей, включая лагеры, IPA, светлые сорта и стауты.

Французское Angelus Blond победило в категории светлого пива. Оно сначала получило звание лучшего светлого эля бельгийского стиля, а затем оказалось первым среди всех участников категории Pale Beer.

В категории кислого и дикого пива победил бельгийский Brouwerij Westkwartier Oud Bruin. Напиток выдержан в традициях фламандского стиля и сочетает солодовый вкус с характерной кислинкой, возникающей в процессе ферментации и выдержки.

Лучшим специальным пивом стало немецкое Schneider Weisse TAP9 Eisbock. Его производят с использованием традиционной технологии айсбок – пиво частично замораживают с последующим удалением образовавшегося льда, чтобы сконцентрировать вкус и повысить насыщенность напитка.

Одним из наиболее неожиданных результатов стало первое место молдавского Keller Holz Imperial Stout в категории стаутов и портеров. Напиток сначала был признан лучшим имперским стаутом, после чего обошел победителей из Великобритании, Ирландии, Германии, Японии и Китая.

Китайское Fulu Fresh Beer German Wheat Beer замкнуло список победителей, получив звание лучшего пшеничного пива. Таким образом, европейский пивной стиль оказался на вершине международного конкурса благодаря китайской пивоварне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество подготовило новые стандарты для отечественной пивоваренной продукции. Корпорация AB InBev начала продажи американского пива на немецких футбольных стадионах. Россия в апреле увеличила закупки литовского пива в два раза.