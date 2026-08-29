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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

    13629 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    29 августа 2026, 18:22 • Новости дня

    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards

    Названы лучшие сорта пива мира по итогам World Beer Awards 2026

    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Организаторы международного конкурса World Beer Awards назвали победителей 2026 года. По итогам слепых дегустаций главные награды в 11 категориях получили сорта пива из восьми стран, среди которых Великобритания, Канада, Бразилия, Бельгия, Германия, Франция, Молдавия и Китай.

    Организаторы престижной премии World Beer Awards 2026 объявили 11 победителей, которых признали лучшими в мире в своих категориях, передает Forbes. Награды достались пивоварам из Англии, Канады, Бразилии, Бельгии, Германии, Франции, Молдавии и Китая.

    Конкурс World Beer Awards проводится с 2007 года. Сначала напитки оцениваются в рамках национальных и стилевых категорий, после чего победители проходят следующие этапы отбора. В финале определяются лучшие представители 11 основных категорий.

    Главную награду в категории темного пива получило английское Harvey’s Lewes Castle Brown Ale. Это коричневый эль крепостью 4,8%, при производстве которого используются обжаренный солод и темный сахар. Во вкусе напитка отмечаются кофейные, лакричные и ореховые оттенки, а также горьковатое послевкусие.

    Лучшим ароматизированным пивом стало канадское Le Trou Du Diable Le Coq – Brassin Special из Квебека. Напиток сначала победил в категории ароматизированного дикого и кислого пива, а затем получил высшую награду среди всех ароматизированных сортов.

    В категории IPA первое место заняло бразильское Landel Atras do Bloco. Пиво крепостью 7,5% выполнено в стиле hazy IPA и подвергается двойному сухому охмелению сортами Mosaic, Cascade и Citra. Это придает напитку выраженные тропические и цитрусовые ноты.

    Лучшим лагером признали бельгийское Bavik Super Pils. Пиво производится исключительно из солода и ароматических хмелей, а затем проходит холодное созревание. Жюри выделило его сухой вкус и выраженный хмелевой характер.

    Еще одну награду Британии принесло Twice Brewed Pitch Black, ставшее лучшим пивом средней крепости. В этой категории оцениваются напитки, сочетающие насыщенный вкус с относительно небольшим содержанием алкоголя.

    Лучшим безалкогольным и слабоалкогольным пивом назвали немецкое Maisel’s Weisse Alkoholfrei. Пшеничный напиток смог обойти участников из разных стилей, включая лагеры, IPA, светлые сорта и стауты.

    Французское Angelus Blond победило в категории светлого пива. Оно сначала получило звание лучшего светлого эля бельгийского стиля, а затем оказалось первым среди всех участников категории Pale Beer.

    В категории кислого и дикого пива победил бельгийский Brouwerij Westkwartier Oud Bruin. Напиток выдержан в традициях фламандского стиля и сочетает солодовый вкус с характерной кислинкой, возникающей в процессе ферментации и выдержки.

    Лучшим специальным пивом стало немецкое Schneider Weisse TAP9 Eisbock. Его производят с использованием традиционной технологии айсбок – пиво частично замораживают с последующим удалением образовавшегося льда, чтобы сконцентрировать вкус и повысить насыщенность напитка.

    Одним из наиболее неожиданных результатов стало первое место молдавского Keller Holz Imperial Stout в категории стаутов и портеров. Напиток сначала был признан лучшим имперским стаутом, после чего обошел победителей из Великобритании, Ирландии, Германии, Японии и Китая.

    Китайское Fulu Fresh Beer German Wheat Beer замкнуло список победителей, получив звание лучшего пшеничного пива. Таким образом, европейский пивной стиль оказался на вершине международного конкурса благодаря китайской пивоварне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество подготовило новые стандарты для отечественной пивоваренной продукции. Корпорация AB InBev начала продажи американского пива на немецких футбольных стадионах. Россия в апреле увеличила закупки литовского пива в два раза.

    28 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    В Британии опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия

    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    @ Paul Crouch/RAF Brize Norton Photographic Section/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.

    «В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире. В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.

    Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.

    При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

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    27 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о серьезных последствиях для Британии в связи с передачей Киеву вооружений для атак по российским регионам.

    «Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула необходимость отказа Лондона от враждебной политики, способной вывести конфликт на совершенно иной уровень. Виновные в военных преступлениях против мирного населения непременно понесут заслуженное наказание.

    Москва также фиксирует передачу украинской стороне данных для производства ракет Storm Shadow. Подобными действиями Лондон и Париж безуспешно пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь России, добавила представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем приехал в Киев ради поддержки антироссийской фронды.

    Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    27 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

    Politico: Мерц собирает коалицию для резкого сокращения бюджета ЕС

    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств, чтобы заставить Брюссель радикально пересмотреть европейский финансовый план на 2028–2034 годы в пользу оборонных расходов.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц собирает в Берлине лидеров Нидерландов, Финляндии, Австрии, Дании и Швеции для обсуждения бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы, пишет Politico.

    Участники встречи намерены добиться сокращения расходов, предложенных Еврокомиссией, на сотни миллиардов евро.

    «Общий бюджет должен быть существенно сокращен – на сотни миллиардов евро. Неприемлемо, что Брюссель обсуждает крупнейший бюджет в истории, в то время как мы дома вынуждены затягивать пояса», – заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

    Помимо сокращения общего объема финансирования, страны требуют перераспределить средства. Они предлагают направить больше денег на оборону и безопасность, сократив расходы на сельское хозяйство. Также обсуждается введение условий, при которых страны, нарушающие демократические стандарты, будут лишаться европейских средств.

    В это же время председатель Европейского совета Антониу Кошта проводит встречи с лидерами других стран, пытаясь найти компромисс. Он уже посетил Братиславу, Таллин, Ригу и Вильнюс, а в ближайшее время отправится в Прагу, Берлин, Париж и Рим. По мнению Кошты, для увеличения расходов на оборону и миграцию без резкого сокращения других программ потребуются новые налоги на уровне Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро.

    Европейские политики отложили принятие финансового плана на 2028–2034 годы из-за серьезных разногласий.

    Между тем уровень одобрения канцлера ФРГ Фридриха Мерца обрушился до исторических 13%.

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    27 августа 2026, 18:27 • Новости дня
    Вспышку сальмонеллеза в Британии связали с яйцами с Украины

    Telegraph: Вспышку сальмонеллеза в Британии связали с яйцами с Украины

    Вспышку сальмонеллеза в Британии связали с яйцами с Украины
    @ Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Британии зафиксирован резкий рост заболеваемости сальмонеллезом, вероятной причиной которого стали поставки зараженных куриных яиц с территории Украины, пишут британские СМИ.

    Правительство Соединенного Королевства предполагает, что источником опасной инфекции стала импортная продукция, сообщает Telegraph. По подсчетам РИА «Новости», в августе заболеваемость в стране подскочила на 25%, когда заразились более 50 человек. Всего с августа 2025 года зафиксировано 259 случаев сальмонеллеза.

    «Согласно рабочей гипотезе британских органов здравоохранения, зараженные продукты были привезены с Украины», – отмечает газета. Агентство по безопасности здравоохранения Британии считает потребление ввезенных яиц наиболее вероятной причиной вспышки. Сейчас Лондон не облагает пошлинами украинские поставки, и они составляют основу импорта.

    Предыдущую волну заболевания в 2021-2024 годах также связывали с украинским замороженным куриным филе. Тогда сальмонеллу подхватили 174 человека, один пациент скончался. Кроме того, в феврале чешские инспекторы тоже находили эти бактерии в мясе птицы с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе восемь европейских стран начали массовый отзыв куриных яиц из-за вспышки сальмонеллеза.

    Весной британские фермеры выразили недовольство беспошлинным ввозом этой продукции с Украины.

    Ранее европейские органы санитарного контроля обнаружили в украинских яйцах остаточные следы запрещенных антибиотиков.

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    28 августа 2026, 16:44 • Новости дня
    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ

    Рар: Провал ХДС и СДПГ на выборах в восточных землях ФРГ усилит требования об отставке Мерца

    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ
    @ Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Результаты сентябрьских выборов в восточных землях ФРГ могут серьезно усилить позиции «Альтернативы для Германии» и одновременно спровоцировать кадровые перестановки в ХДС и СДПГ. В случае убедительной победы АдГ давление на канцлера Фридриха Мерца с требованием его отставки будет нарастать, считает германский политолог Александр Рар. При этом Мерц ранее исключил сотрудничество с АдГ, обвинив партию в связях с Россией.

    «В последние годы демографические и социологические прогнозы в ФРГ нередко оказывались неточными. В частности, прослеживалась тенденция занижать рейтинг «Альтернативы для Германии», чтобы отвлечь потенциальных избирателей от этой партии. Однако нынешние данные служб фиксируют заметный рост симпатий к АдГ», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, главная интрига предстоящих земельных выборов связана не с тем, займут ли правые лидирующие позиции в двух или трех землях Восточной Германии (в Берлине шансы скромные, там сильнее «Левая партия»), а с тем, смогут ли системные партии, ранее категорически исключавшие любое сотрудничество с АдГ, объединиться в некую правительственную коалицию против «Альтернативы».

    «Здравомыслящему избирателю до сих пор не ясно, как консервативная партия ХДС могла бы идти во власть вместе с «посткоммунистическими» «Левыми». Но в нынешней немецкой политике возможно все, вплоть до новых яростных попыток системных партий запретить АдГ на финише», – указал Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что риторика о построении общества на либеральных ценностях, демократии и правах человека в текущей повестке отошла на второй план. «Ключевым элементом политической агитации стала тема «войны с имперской Россией». Этим объясняется и то, почему системные партии в последнее время меньше нападают на АдГ за ее «ультраправые взгляды», но чаще пытаются навесить на фракцию ярлык «пособника российской агрессии против Украины», – уточнил эксперт.

    Как полагает политолог, выборы в таких маленьких и малозначимых землях, как Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, не повлияют напрямую на политику Фридриха Мерца. Тем не менее убедительная победа АдГ и провал ХДС и СДПГ почти наверняка спровоцируют кадровые перестановки в руководстве двух правительственных партий, считает он. «Давление на Мерца с требованием уйти в отставку при таком сценарии будет нарастать. Если к политическому напряжению добавится социальный кризис – например, из-за роста цен на энергоносители и топливо, – правительство может уже в 2027 году пойти на досрочные парламентские выборы», – заключил Рар.

    Напомним, осенью в трех восточных землях ФРГ пройдут выборы в ландтаги – местные законодательные органы: 6 сентября – в Саксонии-Анхальт, а 20 сентября – в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании.

    Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) Сара Вагенкнехт предрекла поражение возглавляемому канцлером Германии Фридрихом Мерцем Христианско-демократическому союзу (ХДС) в федеральной земле Саксония-Анхальт. Согласно опросам INSA и Pollytix, блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 23%, а его партнеры по правящей коалиции, социал-демократы (СДПГ), – только на 7%.

    В Мекленбурге – Передней Померании ситуация обратная: социал-демократам прочат 29%, а ХДС/ХСС – 10%. Лидирует в обоих случаях правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) – у нее 43 и 36% соответственно. По прогнозам социологов, в Берлине ХДС/ХСС может рассчитывать на победу, однако «на пятки» блоку наступает «Левая партия» – разрыв составляет всего один п.п. – 20 против 19%. СДПГ в немецкой столице располагает поддержкой в 15%, а АдГ – в 17%.

    В преддверии региональных выборов Мерц заявил о невозможности коалиции между Христианско-демократическим союзом и правой партией. Главной причиной отказа от любого политического партнерства он назвал контакты представителей оппозиции с российскими властями. По словам канцлера ФРГ, этот фактор делает совместную работу фракций «абсолютно невозможной».

    В немецких и европейских СМИ активно продолжают критиковать АдГ. Причины для этого находятся разные – в том числе сотрудничество с Россией, ностальгия по ГДР. Как сообщает Politico, ранее использование «ностальгии» было характерно для крайне левых, однако теперь эту тактику переняли правые. По данным опроса YouGov за прошлый год, 43% жителей бывшей ГДР видят больше различий, чем сходств между восточными и западными немцами. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

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    28 августа 2026, 11:01 • Новости дня
    «Альтернатива для Германии» сделала ставку на ностальгию по ГДР

    Politico: Партия АдГ сделала ставку на ностальгию по ГДР

    «Альтернатива для Германии» сделала ставку на ностальгию по ГДР
    @ Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая партия «Альтернатива для Германии» активно использует ностальгию по временам ГДР для укрепления своих позиций перед выборами в восточных регионах страны.

    Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) активно использует ностальгию по ГДР для привлечения избирателей на востоке страны, пишет Politico.

    В городе Кведлинбург представитель партии Ульрих Зигмунд возглавил колонну мопедов Simson, производившихся в Восточной Германии. Мероприятие прошло в преддверии выборов в Саксонии-Анхальт, запланированных на 6 сентября, где АдГ лидирует в опросах.

    «Не все было прекрасно, ради бога. Но эта культура Simson символизирует индивидуальную свободу передвижения. Она символизирует время, когда мы держались вместе в этой стране. И именно это время я хочу вернуть», – заявил Зигмунд перед началом пробега.

    Историк Штефан Волле отмечает, что ранее использование «остальгии» было характерно для крайне левых, однако теперь эту тактику переняли правые. По данным опроса YouGov за прошлый год, 43% жителей бывшей ГДР видят больше различий, чем сходств между восточными и западными немцами. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

    Американский внук основательницы компании Simson Деннис Баум выразил протест против использования бренда партией АдГ. Он приехал в Германию для участия в демонстрациях, требуя оставить имя Simson вне политики. В ответ Зигмунд назвал эти комментарии неуместным иностранным вмешательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт из-за ожидаемой победы партии «Альтернатива для Германии».

    В ближайшее окружение кандидата в премьеры этого региона Ульриха Зигмунда вошли бывшие активисты запрещенной неонацистской организации.

    Консерваторы во главе с канцлером Фридрихом Мерцем пытаются остановить рост популярности ультраправых на востоке страны.

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    29 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш

    ВМФ Британии: Корабли ВМФ России сопроводили грузовые суда через пролив Ла-Манш

    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
    @ National Aeronautics & Space Adm/SPAD2/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевые корабли Военно-морского флота России сопроводили находящиеся под санкциями грузовые суда через пролив Ла-Манш, сообщил Королевский военно-морской флот Британии.

    Речь идет об эсминце «Адмирал Левченко» и фрегате «Неустрашимый», передают «Вести». Они обеспечивали безопасность грузовых кораблей «Генерал Скобелев» и Sparta.

    Британские военные корабли, включая эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульное судно HMS Severn, вели наблюдение за российской группой, не предпринимая активных действий.

    «Три боевых корабля использовали радары и датчики для наблюдения за двумя кораблями ВМФ России и двумя грузовыми судами, находившимися под санкциями, в Северном море и Ла-Манше», – отмечается в заявлении. После прохождения пролива британцы передали функции наблюдения кораблю одной из стран НАТО у побережья Франции.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать санкционные суда в проливе Ла-Манш.

    В июне британские военные перехватили в этих водах нефтяной танкер Smyrtos.

    Посол России Андрей Келин заявил о готовности Москвы применить асимметричные меры для защиты свободы судоходства.

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    28 августа 2026, 10:59 • Новости дня
    Премьер Британии отказался возвращать Греции знаменитые скульптуры Парфенона

    Британский премьер Бернем отклонил требования Греции о возвращении скульптур

    Премьер Британии отказался возвращать Греции знаменитые скульптуры Парфенона
    @ Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Британии Энди Бернем изменил свою позицию и решил не вмешиваться в давний спор вокруг вывезенных произведений древнегреческого искусства.

    Руководитель британского кабмина Энди Бернем отказался решать конфликт между Афинами и Британским музеем, передает РИА «Новости».

    «В конечном счете это вопрос, касающийся Британского музея, не так ли? С юридической точки зрения именно в этом и заключается проблема», – заявил политик в интервью Financial Times.

    До назначения на высокий пост Бернем активно поддерживал передачу артефактов. Три года назад он призывал вернуть исторические ценности без всяких условий. Будучи депутатом, политик даже стал соавтором специального законопроекта об упрощении процедуры возврата.

    Скульптуры вывез британский посланник лорд Элгин более двух столетий назад. Греческая сторона настаивает на незаконности этих действий, тогда как Лондон считает приобретение легальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

    В прошлом году Египет получил обратно из Британии древние исторические артефакты.

    Позднее жительница Германии добровольно вернула Греции похищенный фрагмент античной колонны.

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    27 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Захарова: Лондон передал Киеву технологии крылатых ракет Storm Shadow
    Захарова: Лондон передал Киеву технологии крылатых ракет Storm Shadow
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британия передала Киеву технологии для самостоятельного производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях, чтобы избежать ответственности за удары по российской территории официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва располагает данными о передаче Британией технологической документации Киеву для возможного производства крылатых ракет Storm Shadow. Об этом передает РИА «Новости».

    «Британская сторона не просто передала высокоточные средства поражения, но и предоставила Киеву технологические данные для самостоятельной сборки крылатых ракет на украинских предприятиях», – заявила дипломат на брифинге.

    Захарова подчеркнула, что аналогичные намерения ранее озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон, однако не успел их реализовать. Она также сослалась на публикацию газеты Figaro, где утверждалось, что французский концерн Safran уже больше года поставляет навигационное оборудование для украино-британской ракеты Flamingo, используемой для ударов по России.

    Представитель МИД добавила, что Лондон и Париж пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь российской территории, передавая функции по сборке ракет украинской стороне. По ее словам, Британия, Франция и Германия продолжают усугублять украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Энди Бернем привез на Украину секретные данные о компонентах для производства дальнобойных ракет.

    В Кремле резко раскритиковали намерения Лондона по передаче подобных технологий.

    В июне украинские военные применили собранную из британских деталей крылатую ракету «Фламинго» для удара по Чебоксарам.

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    27 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    МИД обвинил Францию и Украину в атаках в Мали

    МИД: Франция и Украина могут быть причастны к атакам боевиков в Мали

    МИД обвинил Францию и Украину в атаках в Мали
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о возможной причастности французских и украинских спецслужб к масштабным нападениям боевиков на территории Мали.

    Российские дипломаты подозревают спецслужбы Франции и Украины в организации недавних масштабных нападений боевиков в Мали, передает РИА «Новости». Директор первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников отметил серьезную обеспокоенность ситуацией в Сахельском регионе.

    «Есть самые серьезные основания полагать, что французские и украинские спецслужбы стояли и за недавними масштабными атаками боевиков в Мали, которые потерпели провал благодаря профессиональной и героической работе нашего Африканского корпуса», – заявил дипломат.

    По словам представителя МИД, Франция целенаправленно дестабилизирует обстановку в регионе для свержения действующих правительств. Он также напомнил о данных Службы внешней разведки России, указывающих на причастность французской стороны к попытке госпереворота в Буркина-Фасо в начале января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил об использовании Францией украинских боевиков для свержения африканских правительств.

    Служба внешней разведки России ранее предупреждала об активизации французского плана по дестабилизации ситуации в странах Сахеля.

    В начале текущего года силовые структуры Буркина-Фасо предотвратили попытку убийства президента Ибрагима Траоре.

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    27 августа 2026, 09:29 • Новости дня
    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик

    The Telegraph раскрыла планы Германии профинансировать ядерный арсенал Британии

    Стало известно о желании Германии обслуживать британский ядерный зонтик
    @ MC2 Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британия и Германия ведут переговоры о совместном финансировании британской ядерной программы Trident на фоне усиления угроз европейской безопасности.

    Германия и Британия обсуждают возможность участия Берлина в финансировании британских ядерных сил сдерживания Trident, пишет The Telegraph.

    По данным издания, переговоры ведутся на фоне растущей обеспокоенности европейских стран угрозой со стороны России и сокращением военного присутствия США в Европе.

    Источники газеты отмечают, что подобный шаг стал бы беспрецедентным для Германии, которая традиционно не участвовала в финансировании ядерного арсенала другой страны. Программа Trident, основа британских стратегических ядерных сил, включает четыре подводные лодки с баллистическими ракетами и обходится Лондону в миллиарды фунтов ежегодно.

    Обсуждение подобного сотрудничества происходит в рамках более широких дискуссий о будущем европейской безопасности и распределении расходов на оборону между союзниками по НАТО. Британские официальные лица рассматривают участие Германии как способ укрепить общеевропейский потенциал сдерживания в условиях сохраняющейся напряженности с Москвой.

    Подробности возможного соглашения, включая объем немецкого финансирования и условия сотрудничества, пока не раскрываются. Стороны, по данным издания, находятся на раннем этапе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные представители британского военного ведомства ранее выступили за совместное использование ядерного оружия с Германией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер летом 2025 года подписали в Лондоне договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между двумя странами.

    Военный аналитик Александр Ермаков ранее предупреждал, что получение Германией собственного ядерного оружия может дополнительно обострить обстановку в Европе.

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    28 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    В Германии заявили о планах создать спецгруппу реагирования на Балтике

    Германия инициировала создание международной группы реагирования на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии планируют сформировать международную оперативную группу для реагирования на предполагаемые угрозы в акватории Балтийского моря, заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.

    Глава МВД ФРГ Александр Добриндт заявил о намерении властей Германии создать международную группу быстрого реагирования на якобы существующие угрозы в акватории Балтийского моря, передает РИА «Новости».

    «Наша цель – создать оперативную группу быстрого реагирования, которая позволит нам оперативно обмениваться информацией, особенно в регионе Балтийского моря», – сказал Добриндт перед началом конференции во Фленсбурге.

    Министр назвал Балтийское море пространством общей угрозы и выразил желание превратить его в пространство общей безопасности. При этом подробностей о новой инициативе он не привел.

    Встреча во Фленсбурге проходит с участием представителей министерств внутренних дел прибрежных государств Балтийского моря и Ирландии. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, что вызывает обеспокоенность в Москве.

    Военные эксперты назвали высокую концентрацию самолетов НАТО вблизи Калининградской области тренировкой по прорыву зоны ограничения доступа.

    Ранее российский МИД зафиксировал искусственное нагнетание напряженности западными странами в Балтийском регионе.


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    28 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    Мерц назвал причину отказа ХДС от сотрудничества с АдГ

    Канцлер ФРГ исключил сотрудничество ХДС и АдГ из-за связей с Россией

    Мерц назвал причину отказа ХДС от сотрудничества с АдГ
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне региональных выборов глава правительства Германии отверг возможность коалиции с «Альтернативой для Германии», назвав главной причиной контакты оппозиции с российскими властями.

    Выступая в эфире телеканала RTL, канцлер ФРГ Мерц заявил о невозможности коалиции между Христианско-демократическим союзом и правой партией, передает Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

    Политик сделал это заявление за неделю до голосования в землях, где «Альтернатива для Германии» занимает лидирующие позиции.

    Главной причиной отказа от любого политического партнерства стали контакты представителей оппозиции с российскими властями. По словам политика, этот фактор делает совместную работу партий абсолютно невозможной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал рекордные рейтинги партии АдГ в восточных регионах страны.

    Бывший лидер фракции ХДС Вольфганг Райнхарт выразил крайнее недовольство работой Фридриха Мерца.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель жестко осудила политику немецкого руководства.

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    28 августа 2026, 05:12 • Новости дня
    МИД обвинил Францию в захвате танкеров и пиратстве
    МИД обвинил Францию в захвате танкеров и пиратстве
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России, отметил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

    «Схема одна и та же: судно задерживается, препровождается во французский порт, затем происходит уплата «штрафа», после чего танкер освобождается. В 21-м пакете антироссийских санкций страны ЕС наделили себя еще и правом удерживать или, называя вещи своими именами, воровать перевозимую нефть. Словом, обыкновенный морской разбой, настоящее пиратство», – сказал он РИА «Новости».

    Студенников добавил, что истинным мотивом подобных действий выступает стремление нанести масштабный ущерб российской экономике. По его мнению, европейские страны целенаправленно пытаются подорвать экспорт российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными. Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.


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    28 августа 2026, 15:35 • Новости дня
    Посольство России высмеяло немецкие страшилки об арсенале под Берлином

    Посольство: Россия не причастна к обнаруженному в ФРГ оружейному тайнику

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытки приписать Москве создание найденного в немецком лесу арсенала названы беспочвенными инсинуациями на фоне ареста реального подозреваемого в Румынии, заявило российское посольство.

    Российские дипломаты решительно отвергли слухи о причастности страны к спрятанному арсеналу, передает РИА «Новости». В посольстве подчеркнули искусственный характер сообщений о так называемом «российском следе».

    «Все эти horror stories в основном происходят в восточных землях Германии – Саксонии, Берлине, Бранденбурге. В кого метят эти инсинуации?» – отмечается в заявлении дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Германии отреагировало на сообщения о найденном под Берлином схроне оружия фразой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    Ранее дипломатическое представительство выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений на фоне ситуации с обнаруженным в аэропорту Лейпцига беспилотником.

    При этом немецкие правоохранители заподозрили саму Украину в инсценировке данной атаки для получения помощи от Берлина.


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