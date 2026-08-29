Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
Суд отправил под арест двух девочек за убийство мальчика в Подмосковье
Суд вынес решение об аресте двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве ребенка в Подмосковье.
Две несовершеннолетние девочки взяты под стражу по делу о жестоком убийстве 12-летнего подростка в деревне Кабаново, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.
«Суд арестовал обеих девочек», – сказал собеседник агентства.
Напомним, накануне полицейские задержали двух несовершеннолетних девушек по подозрению в убийстве ребенка.
В середине августа суд отправил двоих приморских подростков в спецшколу за расправу над ровесницей.
Днем позже в Ростовской области правоохранители заключили под стражу подозреваемого в смертельном ранении школьницы.