Суд отправил под арест двух девочек за убийство мальчика в Подмосковье

Tекст: Валерия Городецкая

Две несовершеннолетние девочки взяты под стражу по делу о жестоком убийстве 12-летнего подростка в деревне Кабаново, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

«Суд арестовал обеих девочек», – сказал собеседник агентства.

Напомним, накануне полицейские задержали двух несовершеннолетних девушек по подозрению в убийстве ребенка.

В середине августа суд отправил двоих приморских подростков в спецшколу за расправу над ровесницей.

Днем позже в Ростовской области правоохранители заключили под стражу подозреваемого в смертельном ранении школьницы.