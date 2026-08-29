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Подозреваемые в незаконной продаже органов арестованы на Украине
Генпрокуратура: Подозреваемые в незаконной продаже органов арестованы на Украине
На западе Украины четверо руководителей Черновицкого областного патологоанатомического бюро взяты под стражу по подозрению в незаконной торговле органами и тканями умерших людей, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Фигурантам дела предъявлены обвинения в незаконной торговле анатомическими материалами человека, совершенной по предварительному сговору, передает РИА «Новости». По словам прокурора, суд уже избрал меру пресечения для всех участников схемы.
«Суд города Черновцы избрал меры пресечения всем четверым подозреваемым. Они взяты под стражу с возможностью внесения залога в размере 1,5 миллионов гривен для каждого», – отметил Кравченко. Сумма залога эквивалентна 33,6 тыс. долларов.
Ранее бывший депутат Рады Мосийчук рассказал о продаже большинства незаконно изъятых на Украине органов за границу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о реализации подобных анатомических материалов через интернет.
Глава украинского Минздрава Виктор Ляшко призвал не считать скандалом обвинения бывшего замминистра в организации вывоза человеческих органов.