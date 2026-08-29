Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
Средства ПВО за день сбили 85 украинских дронов над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны в субботу успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников, сообщило Минобороны.
В течение дня были перехвачены и уничтожены 85 летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в канале Минобороны в Max.
Атака продолжалась с 8.00 до 20.00 по московскому времени. Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской и Калужской областей.
Кроме того, беспилотники уничтожили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Напомним, 23 августа российские военные уничтожили 269 украинских беспилотников.
В тот же день силы ПВО нейтрализовали 328 дронов над 18 регионами страны.
Несколькими днями ранее дежурные расчеты ликвидировали 316 вражеских аппаратов.