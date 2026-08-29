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Пропавшего в Ленобласти двухлетнего мальчика нашли мертвым в пруду
МЧС: Пропавшего в Ленобласти двухлетнего мальчика нашли мертвым в пруду
Спасатели в Ленинградской области завершили поиски двухлетнего жителя деревни Надкопанье, его тело обнаружили в пруду недалеко от места исчезновения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Тело ребенка обнаружено в пруду. Передано сотрудникам полиции», – говорится в сообщении ведомства в Max.
Мальчик в возрасте двух лет бесследно исчез в субботу на территории Волховского района. Инцидент произошел в деревне Надкопанье, которая располагается в непосредственной близости от рек Паша и Косопаша.
Сразу после поступления сигнала о пропаже развернулась активная поисковая кампания. Для обследования местности были оперативно задействованы профессиональные спасатели, наряды полиции и многочисленные добровольцы.
В июне текущего года в Красноярском крае двухлетний мальчик утонул в септике во дворе частного дома.
Зимой следователи обнаружили тело пропавшего петербургского школьника в водоеме на территории Ленинградской области.