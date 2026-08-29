МЧС: Пропавшего в Ленобласти двухлетнего мальчика нашли мертвым в пруду

Tекст: Валерия Городецкая

«Тело ребенка обнаружено в пруду. Передано сотрудникам полиции», – говорится в сообщении ведомства в Max.

Мальчик в возрасте двух лет бесследно исчез в субботу на территории Волховского района. Инцидент произошел в деревне Надкопанье, которая располагается в непосредственной близости от рек Паша и Косопаша.

Сразу после поступления сигнала о пропаже развернулась активная поисковая кампания. Для обследования местности были оперативно задействованы профессиональные спасатели, наряды полиции и многочисленные добровольцы.

В июне текущего года в Красноярском крае двухлетний мальчик утонул в септике во дворе частного дома.

Зимой следователи обнаружили тело пропавшего петербургского школьника в водоеме на территории Ленинградской области.