СК подтвердил обнаружение тела пропавшего в Петербурге мальчика
Тело девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, который пропал в минувшую пятницу, обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил СК.
На ближайшее время назначен осмотр места происшествия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Запланировано проведение судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, сообщило ведомство на платформе Мах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, к району Нижнего Шингерского водопада ночью приехали местные жители, сквозь лед они увидели в воде одежду и портфель, которые могли принадлежать мальчику.
Мужчина, задержанный по подозрению в лишении жизни малолетнего ребенка на территории Петербурга, заявил, что признает свою вину в убийстве мальчика.
СМИ сообщали, что ребенка убил Петр Жилкин, который знал свою жертву до убийства.