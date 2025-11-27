Два подростка найдены мертвыми в частном доме в Твери

Тела двух подростков нашли в Твери в частном доме

Tекст: Тимур Шайдуллин

Тела двух несовершеннолетних нашли вечером в четверг в частном доме в Твери, передает СУ СК РФ по Тверской области. В сообщении отмечается, что на данный момент признаков криминальной смерти не выявлено, назначены судебно-медицинские экспертизы.

По факту обнаружения тел организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства происшествия.

Как сообщили в прокуратуре Тверской области, на место трагедии выезжал прокурор Московского района Твери Иван Чурилов. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Контроль за ходом и результатами доследственной проверки по смертельному инциденту также обеспечивают и сотрудники прокуратуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Полуэктово в Подмосковье были найдены мертвыми три человека, среди которых оказался подросток. Ранее в Байкальске в Иркутской области подросток убил четверых сверстников и еще четырех ранил в ходе застолья в частном доме.

В селе Ильичевка Омской области во время пожара погибли четыре ребенка, а их матери дома в этот момент не было.



