В Подмосковье семья погибла во время гидроизоляции подвала

Пожилые супруги и их внук погибли в Можайске в ходе ремонта

Tекст: Денис Тельманов

Тела пожилой супружеской пары и их внука были обнаружены в подвале частного дома в деревне Полуэктово Можайского района, передает РИА «Новости». Следственный комитет сообщил, что погибшие проводили гидроизоляционные ремонтные работы, подросток помогал родственникам.

По данным следствия, на телах не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек, включая пятнадцатилетнего подростка. Прокуратура Московской области добавила, что причиной трагедии, по предварительным данным, стало отравление парами строительной мастики.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли материалы для проведения ремонта, допросили родственников погибших и назначили судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.

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