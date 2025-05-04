Трое рабочих погибли при обвале грунта на стройке Геленджика

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», на строительной площадке по улице Портовой в Геленджике произошел каменно-скальный обвал грунта. В момент происшествия рабочие проводили строительно-монтажные работы.

В администрации города уточнили, что один человек был госпитализирован с переломами, а еще трое оказались под завалами. Позже в экстренных службах сообщили о гибели всех троих – их тела были обнаружены спасателями.

По данным правоохранительных органов, все пострадавшие были гражданами Киргизии. По факту случившегося прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Алма-Ате в результате схода грунта погиб один человек, в Сочи деревья и несколько тонн грунта обрушились на федеральную трассу А-147 из-за схода селевого потока, а в центре Нижнего Новгорода оползень сошел на городской склон.