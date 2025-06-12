Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на руднике в Якутии

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщило следственное управление СК России по Республике Саха (Якутия) в Telegram-канале.

Следствие установило, что обрушение произошло на глубине 286 метров. В результате под завалами погиб один рабочий, еще один пострадавший сейчас находится в больнице.

Следователи изымают техническую документацию и изучают данные по объекту. Назначены необходимые экспертизы для выяснения причин происшествия. Также проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 12 июня в Оймяконском районе Якутии на руднике «Сарылах» произошло обрушение горной породы. В результате спасли одного пострадавшего, еще один человек погиб.