Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
После обрушения на руднике в Якутии погиб один человек
В результате обрушения горной породы на руднике «Сарылах» в Якутии спасли одного пострадавшего, еще один человек погиб, сообщили в региональном управлении МЧС России.
В результате обрушения горной породы при очистных работах под завалами оказались два человека из 25, находившихся на горизонте в момент аварии, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.
Первого мужчину спасатели извлекли из под завалов и госпитализировали в ЦРБ поселка Усть-Нера. Его состоянию врачи дали удовлетворительную оценку. Второго пострадавшего нашли без признаков жизни, его тело также подняли на поверхность.
В ликвидации последствий аварии работал военизированный горноспасательный отряд. По данным МЧС, в руднике не отмечалось сильной задымленности или запыленности.
Рудник временно прекратил работу для выяснения причин происшествия. Прокуратура Оймяконского района начала проверку по соблюдению законодательства о промышленной безопасности и охране труда. Собственником участка «Сарылах» выступает АО «Сарылах-Сурьма».
Напомним, 12 июня в Оймяконском районе Якутии на руднике «Сарылах» произошло обрушение горной породы.
На прошлой неделе на золотодобывающем руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края погиб человек из-за обрушения породы.