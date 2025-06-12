После обрушения на руднике в Якутии погиб один человек

Tекст: Валерия Городецкая

В результате обрушения горной породы при очистных работах под завалами оказались два человека из 25, находившихся на горизонте в момент аварии, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

Первого мужчину спасатели извлекли из под завалов и госпитализировали в ЦРБ поселка Усть-Нера. Его состоянию врачи дали удовлетворительную оценку. Второго пострадавшего нашли без признаков жизни, его тело также подняли на поверхность.

В ликвидации последствий аварии работал военизированный горноспасательный отряд. По данным МЧС, в руднике не отмечалось сильной задымленности или запыленности.

Рудник временно прекратил работу для выяснения причин происшествия. Прокуратура Оймяконского района начала проверку по соблюдению законодательства о промышленной безопасности и охране труда. Собственником участка «Сарылах» выступает АО «Сарылах-Сурьма».

Напомним, 12 июня в Оймяконском районе Якутии на руднике «Сарылах» произошло обрушение горной породы.

На прошлой неделе на золотодобывающем руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края погиб человек из-за обрушения породы.