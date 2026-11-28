Российские войска освободили харьковский Сосновый Бор

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе ударов были поражены предприятия военной промышленности Украины, выпускавшие крылатые ракеты, ракетное топливо и беспилотники большой и средней дальности, а также логистические центры, склады боеприпасов, военные аэродромы и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников, указало ведомство в Max.

Выведены из строя объекты портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения. За неделю поражены 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, три крылатые ракеты «Нептун» и 5422 беспилотника самолетного типа.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Сосновый Бор в Харьковской области, противник на этом направлении потерял более 1125 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 56 автомобилей и 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Группировка войск «Восток» освободила Барвиновку в Запорожской области, потери ВСУ там превысили 1435 военнослужащих.

В зоне ответственности Южной группировки потери ВСУ составили более 1145 военнослужащих и 17 боевых бронированных машин, в зоне ответственности группировки «Запад» – свыше 1490 военнослужащих, в зоне действия группировки «Центр» – более 2375 военнослужащих и 44 боевые бронированные машины. В зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 145 военнослужащих и 100 автомобилей.

Всего с начала спецоперации на Украине уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 299 450 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 795 танков и других боевых бронированных машин, 36 992 орудия полевой артиллерии и минометов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности на Украине, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

В четверг расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» поразили объекты и живую силу украинских формирований в Сумской области.

В среду Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам логистики, оборонной промышленности и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.