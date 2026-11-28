FT: Компания OpenAI обвинила корпорацию Apple в краже коммерческих секретов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разработчик искусственного интеллекта подал иск в суд Калифорнии, обвинив технологического гиганта в краже секретов и незаконном блокировании доступа к поставщикам оборудования, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

«Компания OpenAI подала новый иск против Apple, обвиняя высокотехнологичного гиганта в краже коммерческих секретов и блокировании доступа к поставщикам оборудования в попытке нечестно конкурировать любыми доступными средствами», – приводит издание выдержку из судебного документа.

Истец утверждает, что корпорация применяет свои масштабные ресурсы для подавления конкуренции. В частности, речь идет об угрозах поставщикам, сотрудничающим с разработчиком при создании новых устройств.

Ранее, в июле текущего года, корпорация инициировала собственное судебное разбирательство против разработчика нейросетей и двоих бывших сотрудников, обвинив их в хищении коммерческой тайны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский холдинг VK подал иск к структурам корпорации Apple.

Также федеральный судья в Калифорнии отказала в удовлетворении претензий компании Илона Маска к OpenAI из-за кражи коммерческих секретов.

Кроме того, предприниматель подал в суд на Apple и OpenAI по обвинению в монопольном сговоре.