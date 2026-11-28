Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
OpenAI подала в суд на Apple из-за кражи коммерческих секретов
FT: Компания OpenAI обвинила корпорацию Apple в краже коммерческих секретов
Компания OpenAI подала иск против корпорации Apple с обвинениями в похищении коммерческой тайны и подавлении конкуренции.
Разработчик искусственного интеллекта подал иск в суд Калифорнии, обвинив технологического гиганта в краже секретов и незаконном блокировании доступа к поставщикам оборудования, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.
«Компания OpenAI подала новый иск против Apple, обвиняя высокотехнологичного гиганта в краже коммерческих секретов и блокировании доступа к поставщикам оборудования в попытке нечестно конкурировать любыми доступными средствами», – приводит издание выдержку из судебного документа.
Истец утверждает, что корпорация применяет свои масштабные ресурсы для подавления конкуренции. В частности, речь идет об угрозах поставщикам, сотрудничающим с разработчиком при создании новых устройств.
Ранее, в июле текущего года, корпорация инициировала собственное судебное разбирательство против разработчика нейросетей и двоих бывших сотрудников, обвинив их в хищении коммерческой тайны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский холдинг VK подал иск к структурам корпорации Apple.
Также федеральный судья в Калифорнии отказала в удовлетворении претензий компании Илона Маска к OpenAI из-за кражи коммерческих секретов.
Кроме того, предприниматель подал в суд на Apple и OpenAI по обвинению в монопольном сговоре.