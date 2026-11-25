Европа с первыми холодами увеличила суточный отбор газа до рекордных значений

Tекст: Алексей Дегтярёв

Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. Суммарный отбор из ПХГ на 28% превышает средний показатель за предыдущие пять лет. С начала отопительного сезона 28 октября Европа отобрала из хранилищ почти 9 млрд куб. м газа, передает ТАСС со ссылкой на данные GIE.

Страны ЕС резко увеличили суточный отбор вслед за падением температур в регионе. 23 ноября изъятия из ПХГ впервые в этом сезоне превысили 0,5 млрд куб. м и установили рекорд за все время наблюдений. С 1 по 23 ноября отбор достиг 8 млрд куб. м, уступая лишь показателям 2016 г. и 2024 г.

Нетто-отбор из ПХГ Европы за 27 дней превысил 7 млрд кубометров, что на 36% выше средних пятилетних значений. Европейские страны израсходовали 14% от объема, закачанного за лето к наступлению холодов – 51,2 млрд кубометров.

По состоянию на 23 ноября ПХГ Европы были заполнены на 68,41%, что является наименьшим значением на эту дату с 2011 года. В хранилищах ЕС находится около 74,9 млрд куб. м газа.

Еврокомиссия требует заполнения хранилищ на 90% к 1 декабря. Нетто-закачка должна была составить не менее 68 млрд куб. м. В этом году ЕК была готова снизить показатель до 80%, которых Европе достичь не удалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о серьезных последствиях ограничений на поставки российских энергоносителей для самих европейцев.

В субботу суммарный отбор газа из европейских ПХГ на 44% превысил средний показатель за последние пять лет.

На прошлой неделе Газпром сообщил о снижении уровня запасов газа в ПХГ Европы ниже 70%.