Россия выдала Китаю создателя финансовой пирамиды на 2,2 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подозреваемый по фамилии Шу без разрешения финансовых надзорных органов и лицензии привлекал деньги, используя фиктивные инвестиционные продукты и обещая вкладчикам высокую доходность, передает РИА «Новости».

В октябре 2024 года в Китае возбудили уголовное дело. Общая сумма средств превысила 2,2 млрд долларов.

В ноябре 2025 года российская полиция задержала мужчину, после чего Китай запросил его экстрадицию. В сентябре Россия одобрила выдачу, а 5 ноября он был экстрадирован.

В министерстве общественной безопасности КНР отметили, что экстрадиция демонстрирует решимость двух стран совместно бороться с преступностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила об экстрадиции из России в КНР гражданина Китая за незаконное привлечение денежных средств населения.

Также Верховная народная прокуратура КНР распорядилась арестовать бывшего заместителя председателя правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Чэнь Вэйцзюня по подозрению во взяточничестве.

Кроме того, суд в Китае вынес смертный приговор бывшему заместителю председателя народного политического консультативного совета Гуанси-Чжуанского автономного района Пэн Сяочуню за получение взяток на сумму свыше 39 млн долларов.